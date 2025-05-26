Днями купила на ринку велику цибулину квітки, яку продавчиня назвала «ананасна лілія». Я таке почула вперше і хочу дізнатись, що ж це за різновид лілій такий?

Людмила ДУШИНА. Сумська обл.

Ця квітка насправді називається еукоміс, а не лілія, хоча в народі її називають переважно так, як згадана продавчиня. В перекладі еукоміс означає «та, що має красиве волосся». Суцвіття мають довжину 30–40 см і складаються з численних дрібних квіток. Вони дійсно дещо нагадують ананас, за що рослина й одержала свою назву. А шапочка з листя на верхівці суцвіття лише доповнює цю подібність. Розпускаються квіти поступово, знизу вгору. Зазвичай вони зеленувато-білі, але є також сорти з рожевими. Цвітіння тривале. Наростає рослина досить швидко.

Саме зараз сприятлива пора для посадки: весняні приморозки, сподіватимемося, залишились позаду, а ґрунт прогрівся на достатню глибину. Еукоміс любить сонячні місця та родючі, добре дреновані ділянки. Важливо! Хоча еукоміс і цибулинна рослина, але висаджують її так, щоб верхівка була врівень із поверхнею ґрунту. А дехто радить залишати верхній кінчик назовні — саме завдяки цьому рослина швидко піде у ріст. Тоді як звичайні цибулинні, ті ж лілії, при посадці заглиблюють на три висоти цибулини. Ананасна лілія не потребує частих поливів, та й загалом не дуже вибаглива до умов вирощування, але буде вдячна за регулярні підживлення.

Важливо також зазначити, що рослина нестійка до сильних холодів, отож на зиму цибулини викопують і зберігають у сухому прохолодному приміщенні.

Еукоміс вирощують і в контейнерній культурі. Оскільки швидко розростається, то горщик одразу беруть великий.

Тетяна БОГОВИК.