Ситний, смачний і ніжний паштет із курячого філе з копченим сиром та солоним салом. Таку закуску можна подати зі скибочками підсмаженого хліба або використовувати для фарширування яєць чи млинців.

250 г курячого філе

50 г соленого сала

50 г копченого сиру

невелика цибулина

невелика морквина

70 г вершкового масла

1 лавровий листок

2 зубчики часнику

дрібка мускатного горіха

сіль

чорний мелений перець

Сало без шкірки наріжте невеликими кубиками та викладіть на розігріту сковорідку. Обсмажте до рум’яності. Додайте дрібно нарізану цибулину, смажте до золотавості. Викладіть дрібно натерту морквину, тушкуйте разом на слабкому вогні до м’якості.

Філе та лавровий лист викладіть у каструлю з холодною підсоленою водою. Поставте на плиту, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 20–25 хв. до готовності. Варене куряче м’ясо остудіть у бульйоні, щоб було соковитішим.

Філе наріжте невеликими шматочками. Відправте в глибоку миску. Додайте обсмажені овочі з салом, нарізаний кубиками копчений сир, вичавлений часник. Викладіть м’яке вершкове масло. За смаком підсоліть і поперчіть, засмачте мускатним горіхом. Подрібніть блендером до однорідності.

Підберіть форму відповідного розміру або судочок. Застеліть форму харчовою плівкою, викладіть паштет і утрамбуйте. Відправте в холодильник на 1–1,5 год. Паштет із курячого філе з копченим сиром готовий до подачі.