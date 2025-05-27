Мені потрібно підтвердити свою групу інвалідності. Здавалося б, усі потрібні документи надала. Та лікарі з експертної команди відправляють мене на додаткові обстеження. Чи правомірні їхні дії?

Аліна ПРОКОПЧУК.

У деяких випадках для того, щоб оцінювання було обʼєктивним і точним, насправді необхідно пройти додаткові обстеження. Це важливий етап, який дозволяє експертній команді ухвалити виважене рішення, спираючись на повну картину стану здоровʼя, підтверджують у МОЗ.

КОЛИ ВОНИ МОЖУТЬ ЗНАДОБИТИСЯ

Оцінювання повсякденного функціонування проводять на основі медичних документів, які вже є у справі, та, за потреби, особистого огляду. Але іноді інформації недостатньо — наприклад, відсутні результати певних аналізів, обстежень або дані суперечливі. Також бувають випадки, коли інформація щодо попереднього обстеження є застарілою і команді потрібні більш актуальні дані щодо стану пацієнта.

У таких випадках експертна команда може призначити додаткові обстеження. Це потрібно не для ускладнення процесу, а навпаки — щоб максимально точно оцінити стан людини й ухвалити рішення, яке буде справедливим і відповідатиме дійсності.

Обстеження можуть бути рекомендовані як під час очного розгляду, так і за результатами перевірки документів у разі заочного оцінювання.

Додаткове обстеження може бути призначене експертною командою лише один раз. Повторне направлення можливе лише у виняткових випадках — якщо під час дообстеження встановлено новий діагноз або виявлено нові обставини, що потребують додаткових уточнень для ухвалення обґрунтованого рішення.

НАПРАВЛЕННЯ

У разі потреби лікар із експертної команди формує електронне направлення в системі охорони здоров’я, в якому зазначає конкретні види обстежень, що необхідно пройти. Крім цього, член команди обов’язково вносить до протоколу номери направлень із ЕСОЗ. Це необхідно для того, щоб після виконання обстежень адміністратор міг перевірити, чи були закриті відповідні звернення в системі, та, за потреби, направити справу на подальший розгляд команди.

Після цього людину інформують, до кого звернутися для отримання подальших інструкцій — адміністратора лікарні або іншого визначеного працівника. Такий працівник надає пояснення щодо подальших дій, а також як передати результати обстежень для завершення розгляду справи.

ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ НАПРАВЛЕННЯ

Обстеження можна пройти в будь-якому зручному закладі охорони здоров’я, який має ліцензію на медпрактику. У разі наявності в закладу договору з НСЗУ в межах Програми медичних гарантій ці послуги є безоплатними для людини.

Важливо, щоб факт проходження обстежень був зафіксований в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Лише тоді результати з’являться у справі й стануть доступними для експертної команди.

Зверніть увагу! Приватні заклади охорони здоров’я також зобов’язані фіксувати результати дообстеження в ЕСОЗ. Якщо звернення не зафіксоване, це є порушенням ліцензійних умов.

ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ

Після завершення обстежень адміністратор закладу охорони здоров’я має отримати доступ до медичної картки людини для прикріплення результатів до справи. Доступ підтверджується через СМС.

Окрім того, результати обстежень — висновки, описи чи інші документи — можуть бути передані адміністратору в електронній або паперовій формі. Після цього документи додають до електронної справи, і вона стає готовою для подальшого розгляду експертною командою.

Після того, як усі результати обстежень прикріплено до справи, експертна команда отримує повний обсяг інформації для ухвалення рішення.

Якщо додаткових дій не потрібно, справа буде розглянута заочно — без присутності людини. Рішення ухвалюють у межах загального часу роботи експертної команди відповідного профілю.