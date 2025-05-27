Ботулізм — смертельно небезпечне харчове отруєння, спричинене токсином, що утворюється в продуктах, виготовлених із порушенням технологій. Найчастіше — у домашніх м’ясних і овочевих консервах, в’яленій або копченій рибі, паштетах і ковбасах.
Навіть маленька кількість токсину може бути смертельною, застерігають у Центрі громадського здоров’я України.
Симптоми ботулізму розвиваються протягом 12–36 год. після зараження:
- м’язова слабкість, утруднене дихання;
- сильно виражена сухість у роті;
- погіршення зору («туман» або «сітка» перед очима, двоїння).
Щоб уникнути ботулізму:
- не вживайте домашні м’ясні консерви, рибу, паштети;
- купуйте лише сертифіковані продукти;
- зберігайте та перевозьте м’ясо, ковбасу, паштет і рибу в холодильнику.
Пам’ятайте: токсин не має смаку, кольору чи запаху.
Вакуумна упаковка — не гарантія безпеки.
У разі симптомів — негайно зверніться до лікаря.
У всіх областях України наявні запаси протиботулінічної сироватки, однак найкраща профілактика — це обережність і поінформованість.
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