Ботулізм — смертельно небезпечне харчове отруєння, спричинене токсином, що утворюється в продуктах, виготовлених із порушенням технологій. Найчастіше — у домашніх м’ясних і овочевих консервах, в’яленій або копченій рибі, паштетах і ковбасах.

Навіть маленька кількість токсину може бути смертельною, застерігають у Центрі громадського здоров’я України.

Симптоми ботулізму розвиваються протягом 12–36 год. після зараження:

м’язова слабкість, утруднене дихання;

сильно виражена сухість у роті;

погіршення зору («туман» або «сітка» перед очима, двоїння).

Щоб уникнути ботулізму:

не вживайте домашні м’ясні консерви, рибу, паштети;

купуйте лише сертифіковані продукти;

зберігайте та перевозьте м’ясо, ковбасу, паштет і рибу в холодильнику.

Пам’ятайте: токсин не має смаку, кольору чи запаху.

Вакуумна упаковка — не гарантія безпеки.

У разі симптомів — негайно зверніться до лікаря.

У всіх областях України наявні запаси протиботулінічної сироватки, однак найкраща профілактика — це обережність і поінформованість.