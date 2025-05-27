Квіти цінують не лише за красу, а й за їхній аромат. Адже красива ароматна квітка — це, погодьтесь, подвійна насолода. Тому висаджують їх зазвичай поблизу терас, веранд, лавочок, доріжок, біля входу до будинку та під вікнами.

Аби цвіли рясно. Обираючи квіти для свого ароматного квітника, враховуйте їхні вимоги до освітлення, ґрунту та поливу. Також намагайтесь скомбінувати рослини так, щоб мали різний час цвітіння. До речі, чому лише квіти? П’янким ароматом під час цвітіння можуть похвалитись і дерева, зокрема липа та черемха. Натомість досить специфічний аромат під час цвітіння мають кизил чи бузина.

Зараз естафета цвітіння квітів у розпалі. Щоб цвіт був рясним, не забувайте про підживлення. Зокрема, потрібні фосфор і калій. Можна скористатись нітроамофоскою (40 г на 10 л води), монофосфатом калію (10 г на 10 л води), органікою (перегній, курячий послід, зола тощо). Також регулярно видаляйте квіти, що відцвіли, — це стимулює наступні хвилі цвітіння. Ну й, звісно, не обійтися й без рясних поливів.

Отже, які квіти є найбільш духмяними?

Багаторічники. Одними з найперших тішать нас своєю красою та ароматом суцвіття гіацинтів.

Надзвичайно сильний солодкуватий аромат мають, попри невеликий розмір, маленькі білі дзвіночки конвалії. Але пам’ятайте, що конвалія є отруйною. Заспокійливий аромат лаванди неможливо сплутати ні з чим. До того ж рослина приваблює бджіл та метеликів і має гарний вигляд. Квіти різних відтінків синього та фіолетового, а віднедавна з’явилися навіть сорти з білими квітами. Цвітіння лаванди триває до двох місяців. Любить сонячні місця та піщані ґрунти, витримує посуху, для формування компактних кущів потребує обрізування.

Ніжному аромату троянд присвячують вірші, створюють парфуми, а ще активно застосовують у кулінарії — варять неймовірні варення, роблять настоянки тощо. Однак далеко не всі сорти мають ароматні квіти. Тому, купуючи троянди, слід зважати, що деякі сорти мають особливо сильний аромат, а інші не пахнуть зовсім. Та й у кулінарії використовують дуже обмежене коло сортів.

П’янкий солодкий аромат бузку навесні розноситься далеко навколо. Існує безліч кольорів бузку на будь-який смак, від білого до темно-бордового, і навіть строкаті.

Ще один чагарник, який може позмагатися з бузком, — жасмин садовий, який зацвітає приблизно о цій порі. Як і бузок, цей кущ дуже швидко розростається, і якщо його правильно не формувати, швидко утворить зарості.

Дуже сильний і п’янкий аромат мають деякі види лілій. Він настільки сильний, що в приміщенні від нього у декого може виникати головний біль. Особливо ароматними є східні гібриди.

Популярністю серед квітникарок користуються і духмяні сорти півоній. Півонієвий аромат також часто використовують у парфумерії.

З витких рослин варто вирізнити декоративну жимолость капріфоль, яка рясно цвіте фактично все літо і має надзвичайно оригінального вигляду квіти. За короткий час обплете вертикальні поверхні. Важливо лише забезпечити їй гарне освітлення. Пахне неймовірно (але не всі сорти).

Однорічники. Тут першість належить, безперечно, матіолі. Хоча її квіти і не надто яскраві, а кущики досить невисокі, ввечері та вночі вони розкривають свій інтенсивний солодкий аромат. До речі, з матіоли вийдуть чудові бордюри вздовж доріжок.

Резеда, можливо, менш популярна, але також надзвичайно цікава квітка, тож радимо звернути на неї увагу.

Квіти духмяного горошку мають різноманітні кольори та чудовий солодкий аромат. Рослина чудово підходить для вертикального озеленення.

Протягом літа цвіте також алісум — дуже невибаглива рослина, яка вкриє сад «сніговим покровом» і наповнить повітря медовим ароматом.

Важко сказати, куди віднести ще одну цибулинну рослину — до одно- чи багаторічників, адже на зиму її цибулини потрібно викопувати. Йдеться про туберозу, насичений запах якої нагадує суміш ароматів гіацинтів, лілій та нарцисів. Цвітіння триває до двох тижнів. Тубероза легко розмножується, бо за сезон дає багато діток, хоча материнська рослина відмирає.

Тож плекайте свій квітник, і він віддячить вам красою та неймовірним ароматом.

Тетяна БОГОВИК.