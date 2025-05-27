Миття посуду, підлоги, прання, городні роботи… Нашим ручкам просто необхідний особливий захист!

1. Позбуваємося пігментних плям

Вони з’являються з віком під впливом сонця. Щоб зробити пігментні плями світлішими, двічі на день протягом двох тижнів втирайте в них рицинову олію або змащуйте лимонним соком з додаванням краплі соняшникової олії.

2. Очищуємо м’яко та ніжно

Коли миємо руки, особливо з милом, ми видаляємо з них природну жирову плівку, яка виконує захисні функції. Це не означає, що мити руки не потрібно. Просто користуйтеся при цьому туалетним милом з додаванням різних олій.

3. Розминаємо пальчики

Гімнастика потрібна як тілу, так і пальчикам. Робити це можна за допомогою двох звичайних волоських горіхів. Візьміть їх в одну руку і покрутіть близько 5 хв., потім перекладіть в іншу руку. Влаштовуйте таку розминку щодня.

4. Зміцнюємо нігті

Які ручки без красивих нігтів? Щоб зміцнити їх, протягом двох тижнів втирайте в нігтики та шкіру навколо олію для кутикули.

5. Захищаємо за допомогою крему

Засоби для миття посуду, пральні порошки згубно впливають на шкіру рук, роблячи її надмірно сухою та потрісканою. Щоб захиститися від шкідливих впливів, потрібно протягом усього дня, а особливо після миття, користуватися кремом для рук, до складу якого входять натуральна олія календули, вітамін Е та алое.

6. Покращуємо кровообіг за допомогою скраба

Щоб повернути рукам м’якість і бархатистість, не обов’язково робити дорогі салонні процедури. Врятує домашнє скрабування. Рецепт: 2 столові ложки морської солі змішайте з невеликою кількістю олії. Отриманим скрабом потріть вологі руки, а залишки змийте теплою водою.

7. Екстрена медова допомога

Відновити шкіру рук після прибирання та городніх робіт допоможе мед. Підігрійте 2 столові ложки на водяній бані та змастіть ним руки. Залишіть на кілька хвилин, змийте теплою водою. Перед першим разом зробіть тест на алергію: потримайте краплю меду на шкірі 15 хв.

8. Ванночка Клеопатри

Швидко привести руки в порядок можна за допомогою чарівної ванни Клеопатри. Підігрійте дві склянки молока, додайте туди 2 столові ложки соняшникової олії і тримайте в цій суміші руки близько 10 хв. Сполосніть водою і насухо витріть. Лак для нігтів після цього краще одразу не наносити.

9. Відновлюємо уві сні

Коли ми спимо, відбувається регенерація, тобто відновлення, клітин шкіри. Хочете прискорити цей процес? Тоді щовечора, перш ніж вирушати в ліжко, змащуйте руки живильним кремом і надягайте бавовняні рукавички.

Світлана ВЕРЕМІЙЧУК, лікар-косметолог.