Часті перепади температури, що впливають на шкіру, коли ми виходимо з теплого приміщення на мороз або заходимо з вулиці в будинок, можуть спровокувати загострення куперозу: через крихкість, ламкість капілярів на обличчі з’являються судинні «зірочки».

За перших ознак проблеми використовуйте ромашковий тонік для обличчя і не забудьте звернутися до лікаря за консультацією.

ЯК ПРИГОТУВАТИ РОМАШКОВИЙ ТОНІК

Столову ложку сушених подрібнених квіток ромашки залити склянкою окропу та настоювати під кришкою, доки вихолоне. Процідити. Потовкти на порошок таблетку аскорутину (вітамінний комплекс, що містить вітаміни С і Р, які сприяють зміцненню стінок судин). Додати в проціджений настій, перемішати до розчинення. Протирати обличчя цим тоніком кілька разів на день. Зберігати в холодильнику 2—3 дні.