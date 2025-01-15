Вони допоможуть зміцнити нігтьові пластини та запобігти їх розшаруванню.

ЖЕЛАТИНОВА

Столову ложку порошку желатину залийте 100 мл води, змішайте. Залиште настоюватися до набухання желатину. Потім поставте суміш на водяну баню. Помішуючи, трохи підігрійте, не доводячи до кипіння. У готову суміш додайте чайну ложку рідкого меду. Руки занурте в теплу рідину і потримайте 10–15 хв., змийте, змастіть руки кремом.

МОЛОЧНА

У 200 мл жирного молока (кефіру, ряжанки тощо) додайте 5 крапель йоду. Опустіть у молочну ванну пальці на 15 хв. Після процедури руки помийте і нанесіть жирний крем.

ОЛІЙНА

У склянку теплої води додайте 5 чайних ложок оливкової олії (можна замінити реп’яховою) і 1 чайну ложку лимонного соку. Опустіть руки в суміш, потримайте 15 хв. Витріть насухо рушником.

ЙОДОВО-СОЛЬОВА

У 200 мл теплої води розчиніть 3 столові ложки солі та 1 чайну ложку йоду. Опустіть пальці у ванночку на 15 хв. До речі, йодом можна змащувати нігтьові пластини кілька разів на тиждень.

За наявності тріщин, подряпин, інших пошкоджень на нігтях і шкірі ванночки краще не робити. Якщо шкіра чутлива, тривалість процедури слід зменшити до 5–10 хв. Потрібно відводити час на догляд щонайменше двічі на тиждень.