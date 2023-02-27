Змініть проділ. Ідеально рівний миттєво видає проблему. Отже, зробіть його природнішим. Що більш нерівною буде лінія, то менш помітна межа між відтінками. Зачешіть волосся як завжди, потім нахиліться, перекиньте його на будь-який бік і повільно підніміть голову. Зафіксуйте зачіску лаком.

Додайте об’єму. На хвилястому волоссі різкий перехід кольорів при відростанні не такий помітний. Важче людям із прямими пасмами. Прикореневий об’єм допоможе приховати відросле коріння. Для цього потрібно акуратно начесати гребінцем із тонкими зубцями волосся і зафіксувати укладку лаком.

Мийте голову частіше. Тут усе ясно: що брудніше волосся — то помітніше відросле коріння.

Вдала зачіска. Спробуйте приховати відросле коріння в зачіску із зачесаними назад пасмами. Підійдуть високі чи низькі хвости, пучки чи коси. Головне, щоб у вашій зачісці не було проділів. Або відверніть увагу від коріння за допомогою тонкого обруча.