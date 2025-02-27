Фен — помічник у створенні красивих зачісок, але важливо розуміти, який прилад «сподобається» вашому волоссю. Розповідає Віра МАКАРЧУК, візажист і майстер із зачісок.

НАСКІЛЬКИ ВІН ПОТУЖНИЙ?

Якщо у вас густе волосся, то обирайте фен з високою потужністю, щоб прискорити процес сушіння. Якщо ж локони тонкі, підійде менш потужний варіант. До речі, що більша потужність електричного приладу, то він дорожчий.

* Низька потужність (1200–1600 Вт): фен підходить для людей з тонким або коротким волоссям. Прилад дає м’який потік повітря та не перегріває локони. Але сушіння займе більше часу для власниць густої та довгої шевелюри.

* Середня потужність (1600–2000 Вт): універсальний фен, що підходить для більшості типів волосся. Він доволі потужний для сушіння й укладання, але не перевантажує волосся надмірним жаром.

* Висока потужність (2000–2400 Вт): ідеальний фен для густого, жорсткого або довгого волосся. Сушить волосся швидко та ефективно. Але в такого приладу має бути кілька режимів температури, щоб уникнути перегріву та пошкодження волосся.

ВАГА ТА ЕРГОНОМІКА

Потрібно обирати легку модель, щоб було комфортно тримати фен у руці. Ручка має бути зручною, а кнопки розташовані так, щоб ви могли легко регулювати налаштування. Зверніть увагу на шнур: що він довший, то простіше буде користуватися феном.

НАСАДКИ Й АКСЕСУАРИ

* Концентратор — вузька насадка, яка спрямовує потік повітря на конкретну частину волосся. Вона корисна для створення об’ємних зачісок, випрямлення волосся або укладання локонів. Концентратори бувають різних розмірів: і що вужча насадка, тим точнішим буде потік повітря.

* Дифузор — насадка з розсіяними зубцями, яка рівномірно розподіляє потік повітря. Вона ідеально підходить для створення об’ємних кучерів або для сушіння кучерявого волосся. Дифузор допомагає зберегти текстуру волосся і запобігає його пошкодженню при сушінні.

* Щітка-фен — насадка підходить для випрямлення волосся і створення об’єму, а також допомагає надати форми локонам. Це чудове рішення для людей, які часто роблять укладку для додаткового об’єму.

НАВІЩО ЦІ КНОПОЧКИ?

Щоб визначити, які теплові режими вам потрібні, треба розуміти, для чого вони призначені.

* Низька температура: підходить для сушіння тонкого або ослабленого волосся. Вона не перегріває волосся і допомагає зберегти його зволоженим.

* Середня: оптимальний режим для більшості типів волосся. Він добре справляється зі звичайною сушкою і укладанням, зберігаючи волосся в хорошому стані.

* Висока: ідеально підходить для густого, жорсткого волосся, але слід використовувати з обережністю, щоб не пересушити чи пошкодити пасма.

* Функція холодного обдування допомагає закріпити укладку та зробити волосся гладкішим. Холодне повітря сприяє закриттю лусочок волосся, завдяки чому воно стає блискучим і менш пухнастим.

МОДНА ФУНКЦІЯ

Іонізація стала одним з популярних і корисних доповнень у сучасних фенах. Цей процес передбачає виділення негативних іонів, які нейтралізують статичну електроенергію, що виникає при сушінні волосся. Результат — гладеньке, блискуче і слухняне волосся. Але, чесно кажучи, ненадовго. Для досягнення тривалого ефекту гладкості та шовковистості локонів я рекомендую постійно користуватися бальзамом-кондиціонером, який закриватиме лусочки волосся, що зробить його менш схильним до заплутування і пухнастості.