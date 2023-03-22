Звісно, зморшки на обличчі — не хвороба, але ж небажані. А для жінок поготів. І якщо в солідному віці зовсім уникнути їх не вдасться, то важливо принаймні вчасно почати робити все, аби мати їх якнайменше. І йдеться не про «чудодійні» засоби.

Найперший ворог нашої зовнішності — шкідливі звички. Якщо подумали про тютюн і алкоголь — саме так! Адже це їм наша шкіра з плином часу «завдячує» висиханню та виснаженню як передвісникам зморщок. Та й колагену в прихильниць цигарок виробляється менше, оскільки нікотин активізує роботу вільних радикалів.

Шкіра обличчя «не любить» і надто сухого повітря, яке підсушує її, позбавляючи природного блиску. Тож якщо у вашій оселі дуже гарячі батареї, але відсутній зволожувач повітря, це теж може спричинити появу ранніх зморщок. До речі, найбюджетніший спосіб збільшити вологість повітря — регулярно тримати широку ємність із водою неподалік батарей. Звісно, що й таке любе нам у холод сонечко може ще більше нашкодити, якщо не знати міри: сонячні опіки прискорять старіння шкіри. Тож навіть якщо маєте звичку засмагати просто неба лише в «безпечні» години, варто призвичаїтися й до використання сонцезахисного крему.

Украй важливо й правильно відпочивати вночі. І це не про тривалість, а про якість нічного відпочинку. У тому числі — й про позу для сну. Бо в деяких людей зморшки з’являються навіть після короткого «пообіднього» сну, сидячи на робочому місці. Що вже й казати про тривалий нічний відпочинок! «Моя матуся до кінця своїх днів спала лише на спині й обличчя мала гладеньке, як яблучко, навіть у старості», — якось поділилася простим «секретом краси» приятелька. Звичка спати «обличчям у подушку» або на боці насправді сприяє виникненню зморщок. І якщо в молодості вони швидко зникають, то вже в середньому віці цей процес сповільнюється — й на це також слід зважати.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.