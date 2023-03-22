1. Купуючи троянди в садовому центрі або в іншого постачальника, переконайтеся, що продавці мають гарну репутацію та гарантують якість.

2. Перевіряйте коріння. Воно має бути добре розвиненим, здоровим, без пошкоджень і гнилі, та мати достатню довжину.

3. Звертайте увагу на стебла та листя. Стебла мають бути здоровими, міцними, без ознак ушкоджень, листя — молодим, зеленим.

4. Перевіряйте стан бруньок — щоб були живі, не засохлі.

5. Обирайте троянди того сорту, який вам до вподоби та підходить для вашого клімату.

6. Виберіть правильний розмір саджанців. Залежно від бажання, можете купити молоді чи дорослі рослини.

7. Переконайтеся, що саджанці правильно зберігалися — в прохолодному темному місці.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.