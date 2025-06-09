Я дуже люблю айстри. Кілька років намагаюсь виростити їх у себе, але насіння або взагалі не сходить, або сходи дуже рідкі. Цього року та сама картина.

Людмила ХУТОРЯНА. Волинська обл.

Айстру називають королевою осені. А от активно дбати про неї треба протягом усього сезону. Насіння айстр швидко втрачає схожість, і це чи не основна причина, через яку ці квіти погано сходять, розповідає досвідчена квітникарка Олеся Шевченко. Свого часу вона також стикнулась із такою проблемою і відтоді використовує лише власне насіння, у якому впевнена. Так, свіже насіння проростає 5–7 днів. Тож якщо через тиждень жоден сіянець не проклюнувся, слід замислитись над тим, щоб пересіяти, але вже інше, каже пані Леся. До втрати життєздатності насіння можуть також призвести також неправильні умови зберігання (висока вологість, неправильна температура тощо). Для покращення схожості та хорошого росту айстр квіткарка рекомендує купувати насіння лише у надійних виробників. Адже навіть дата на упаковці може бути датою пакування, а не збору насіння. А от коли його зібрали насправді — питання. Під айстри відводять ділянку з пухким і родючим ґрунтом і в жодному разі не висаджують там, де минулого сезону були рослини, хворі на фузаріоз.

При посадці важливо загорнути насіння не більше, ніж на 0,5 см, оскільки заглиблені насінини нерідко не проростають. Важливо також дотримуватись відстані між сіянцями, щоб їм вистачало поживних речовин, світла та повітря.

Крім того, айстрам важко проростати у важкому, погано дренованому ґрунті. Земля має бути постійно волога, але не перезволожена. Надмірна вологість часто стає причиною появи грибкових хвороб, до яких айстри дуже схильні.

Для проростання насіння потрібна достатньо тепла температура ґрунту (оптимально — 20–25 градусів). Занадто холодний ґрунт може затримати або зупинити процес. А цього року травень був дуже холодний, тож можливо, це також відтягло проростання насіння, припускає пані Леся.

Також квіткарка рекомендує 3–4 рази за сезон обприскати айстри 2-відсотковим розчином марганцівки, але не по квітах! Щоб посилити ріст кореневої системи, час від часу підгортати. А ще періодично прищипувати кущики для кращого гілкування. Квіти, що відцвіли, обрізувати, щоб стимулювати подальше цвітіння. За перших же ознак фузаріозу — негайно видаляти та знищувати уражені рослини.

Тетяна БОГОВИК.