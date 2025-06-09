Завдяки секретному інгредієнту котлети виходять неймовірно ніжними, соковитими та ароматними, без специфічного запаху.
- 600 г рибного філе (щуки, хека, минтая)
- 0,5 чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- 2 столові ложки вівсяних пластівців
- 1 столова ложка крохмалю
- 1 невелика морквина
- 1 невелика цибулина
- 1 столова ложка соєвого соусу
- 70 мл води
- олія
- панірувальні сухарі
Філе перекрутити через м’ясорубку. Цибулину нарізати дрібними кубиками, морквину середньо натерти. В олії обсмажити цибулю до золотавості, додати моркву, смажити ще кілька хвилин до м’якості, додати соєвий соус, прогріти 1 хв. і зняти з вогню. Додати до рибного фаршу охолоджені овочі та вівсяні пластівці. Вони заберуть зайву вологу з фаршу і вберуть рибні запахи.
Додати крохмаль, сіль, перець. Фарш перемішати й обов’язково поставити на 20 хв. в холодильник, щоб пластівці набрякли.
Сформувати вологими руками котлети по 100 г кожна. З цієї кількості виходить 8 шт. Обкачати в панірувальних сухарях. Викласти в сковорідку з розігрітою олією та швидко обсмажити з обох боків усі котлети. Далі влити воду, накрити кришкою і тушкувати на малому вогні до готовності хвилин 10.
Секрети приготування:
- Використання вівсяних пластівців — ключовий момент у цьому рецепті. Вони не тільки усувають рибний запах, а й роблять котлети ніжнішими.
- Не пересмажуйте котлети на першому етапі. Достатньо обсмажити до рум’яної скоринки, а потім довести до готовності на повільному вогні з додаванням води.
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