Завдяки секретному інгредієнту котлети виходять неймовірно ніжними, соковитими та ароматними, без специфічного запаху.

600 г рибного філе (щуки, хека, минтая)

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

2 столові ложки вівсяних пластівців

1 столова ложка крохмалю

1 невелика морквина

1 невелика цибулина

1 столова ложка соєвого соусу

70 мл води

олія

панірувальні сухарі

Філе перекрутити через м’ясорубку. Цибулину нарізати дрібними кубиками, морквину середньо натерти. В олії обсмажити цибулю до золотавості, додати моркву, смажити ще кілька хвилин до м’якості, додати соєвий соус, прогріти 1 хв. і зняти з вогню. Додати до рибного фаршу охолоджені овочі та вівсяні пластівці. Вони заберуть зайву вологу з фаршу і вберуть рибні запахи.

Додати крохмаль, сіль, перець. Фарш перемішати й обов’язково поставити на 20 хв. в холодильник, щоб пластівці набрякли.

Сформувати вологими руками котлети по 100 г кожна. З цієї кількості виходить 8 шт. Обкачати в панірувальних сухарях. Викласти в сковорідку з розігрітою олією та швидко обсмажити з обох боків усі котлети. Далі влити воду, накрити кришкою і тушкувати на малому вогні до готовності хвилин 10.

Секрети приготування: