Отримати таку довідку можна без черг і відвідування установ — через portal.pfu.gov.ua, інформує Урядовий портал.

Для цього потрібно авторизуватися через кваліфікований електронний підпис (КЕП), BankID або «Дія.Підпис» .

У меню оберіть «Комунікації з ПФУ». Натисніть «Запит на отримання електронних документів». Оберіть пункт «Довідка про розмір виплачених пільг/житлової субсидії». Заповніть форму запиту:

— вкажіть обов’язкові дані (поля із зірочкою «*»);

— виберіть період, за який потрібна довідка (наприклад, січень–грудень 2024 року).

Надайте згоду на обробку персональних даних. Натисніть «Відправити до ПФУ».

Статус запиту та готову довідку шукайте в розділі «Мої звернення».