Отримати таку довідку можна без черг і відвідування установ — через portal.pfu.gov.ua, інформує Урядовий портал.
Для цього потрібно авторизуватися через кваліфікований електронний підпис (КЕП), BankID або «Дія.Підпис» .
- У меню оберіть «Комунікації з ПФУ».
- Натисніть «Запит на отримання електронних документів».
- Оберіть пункт «Довідка про розмір виплачених пільг/житлової субсидії».
- Заповніть форму запиту:
— вкажіть обов’язкові дані (поля із зірочкою «*»);
— виберіть період, за який потрібна довідка (наприклад, січень–грудень 2024 року).
- Надайте згоду на обробку персональних даних.
- Натисніть «Відправити до ПФУ».
Статус запиту та готову довідку шукайте в розділі «Мої звернення».
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