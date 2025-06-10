Артеріальна гіпертензія — це патологічний стан організму, який проявляється стійким підвищенням артеріального тиску. Постійне підвищення тиску може призвести до розвитку гіпертонічної хвороби, інсульту, інфаркту міокарда та інших тяжких хронічних захворювань. Про симптоми гіпертензії і про те, що робити, аби запобігти ускладненням, розповідають у НСЗУ.

Важливо: у нормі артеріальний тиск має бути в межах 120/80 мм рт.ст., при артеріальній гіпертензії значення стабільно перевищують 130/80 мм рт.ст. Щоб своєчасно виявити проблему та уникнути небажаних наслідків, необхідно регулярно вимірювати тиск.

Симптоми гіпертензії часто проходять непомітно. Окрім стійкого підвищення артеріального тиску, проявами хвороби є:

головний біль (найчастіше в потиличній чи тім’яній частині);

періодичний шум у вухах;

запаморочення і потемніння в очах;

біль у ділянці серця;

прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) в спокійному стані;

відчуття задухи.

Якщо показники тиску високі, варто звернутися до свого сімейного лікаря. Він проведе комплексну оцінку стану здоров’я і надасть рекомендації для ефективної профілактики та лікування.