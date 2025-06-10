Артеріальна гіпертензія — це патологічний стан організму, який проявляється стійким підвищенням артеріального тиску. Постійне підвищення тиску може призвести до розвитку гіпертонічної хвороби, інсульту, інфаркту міокарда та інших тяжких хронічних захворювань. Про симптоми гіпертензії і про те, що робити, аби запобігти ускладненням, розповідають у НСЗУ.
Важливо: у нормі артеріальний тиск має бути в межах 120/80 мм рт.ст., при артеріальній гіпертензії значення стабільно перевищують 130/80 мм рт.ст. Щоб своєчасно виявити проблему та уникнути небажаних наслідків, необхідно регулярно вимірювати тиск.
Симптоми гіпертензії часто проходять непомітно. Окрім стійкого підвищення артеріального тиску, проявами хвороби є:
- головний біль (найчастіше в потиличній чи тім’яній частині);
- періодичний шум у вухах;
- запаморочення і потемніння в очах;
- біль у ділянці серця;
- прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) в спокійному стані;
- відчуття задухи.
Якщо показники тиску високі, варто звернутися до свого сімейного лікаря. Він проведе комплексну оцінку стану здоров’я і надасть рекомендації для ефективної профілактики та лікування.
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