Щоб підвищити врожайність і продовжити період плодоношення садової суниці (полуниці), рекомендую підживити її такими розчинами.

До 10 л води додайте 50 г соди, 20 крапель йоду та склянку просіяного деревного попелу. Перемішати та полити рослини. На один кущик знадобиться 0,5 л розчину. Склянку золи залити 1–2 л окропу, зачекати, доки охолоне, та долити води до об’єму 10 л. Додати сюди по 2 г марганцівки та борної кислоти, ст.л. йоду. Процідити та обприскати кущики. Це одночасно і пожива, і захист від шкідників та хвороб. Важливо почати обприскування з нижніх частин куща, щоб не пропустити місця, де часто накопичуються шкідники. Готують суміш безпосередньо перед використанням. Періодично застосовуйте готові комплексні добрива на основі калію та фосфору. Це може бути, зокрема, монофосфат калію (10 г на 10 л води).

Також рекомендую придбати кілька ремонтантних сортів, але тільки в перевірених продавців! Нещодавно клюнула на хитрість: жінка продавала у вересні пучечки «ремонтантної» полуниці. У кожному пучечку було по одному кущику з ягідками, а решта кущиків — без. І ось тільки цей один кущик і виявився ремонтантним. Решта — звичайна полуниця, причому посередніх сортів. Але з’ясувалося це лише наступного року. Тож пильнуйте, бо дуже шкода своєї праці, часу та грошей.

Надія ПАПУША. Черкаська обл.