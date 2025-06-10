Щоб підвищити врожайність і продовжити період плодоношення садової суниці (полуниці), рекомендую підживити її такими розчинами.
- До 10 л води додайте 50 г соди, 20 крапель йоду та склянку просіяного деревного попелу. Перемішати та полити рослини. На один кущик знадобиться 0,5 л розчину.
- Склянку золи залити 1–2 л окропу, зачекати, доки охолоне, та долити води до об’єму 10 л. Додати сюди по 2 г марганцівки та борної кислоти, ст.л. йоду. Процідити та обприскати кущики. Це одночасно і пожива, і захист від шкідників та хвороб. Важливо почати обприскування з нижніх частин куща, щоб не пропустити місця, де часто накопичуються шкідники. Готують суміш безпосередньо перед використанням.
- Періодично застосовуйте готові комплексні добрива на основі калію та фосфору. Це може бути, зокрема, монофосфат калію (10 г на 10 л води).
Також рекомендую придбати кілька ремонтантних сортів, але тільки в перевірених продавців! Нещодавно клюнула на хитрість: жінка продавала у вересні пучечки «ремонтантної» полуниці. У кожному пучечку було по одному кущику з ягідками, а решта кущиків — без. І ось тільки цей один кущик і виявився ремонтантним. Решта — звичайна полуниця, причому посередніх сортів. Але з’ясувалося це лише наступного року. Тож пильнуйте, бо дуже шкода своєї праці, часу та грошей.
Надія ПАПУША. Черкаська обл.
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