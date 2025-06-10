Сметанна заправка з гірчицею та свіжим хріном надає йому пікантності та гостроти.

400 г молодої картоплі (невеликої)

пучечок редиски

3 невеликі солоні огірки

пучечок зеленої цибулі

свіжий кріп

150 г жирної сметани

1 чайна ложка тертого хріну

1 чайна ложка готової гірчиці

сіль

чорний мелений перець

лавровий листок

Неочищену картоплю залити водою, додати лавровий листок, відварити до готовності. Злити воду, дати картоплі охолонути.

Для заправки розтерти в мисці сметану, хрін, гірчицю, сіль, чорний перець. Зелену цибулю та кріп посікти. Редиску та огірки нарізати тонкими кружальцями, картоплю — середніми часточками. З’єднати в мисці редиску, картоплю, зелень і салатну заправку, перемішати.