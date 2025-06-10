Сметанна заправка з гірчицею та свіжим хріном надає йому пікантності та гостроти.
- 400 г молодої картоплі (невеликої)
- пучечок редиски
- 3 невеликі солоні огірки
- пучечок зеленої цибулі
- свіжий кріп
- 150 г жирної сметани
- 1 чайна ложка тертого хріну
- 1 чайна ложка готової гірчиці
- сіль
- чорний мелений перець
- лавровий листок
Неочищену картоплю залити водою, додати лавровий листок, відварити до готовності. Злити воду, дати картоплі охолонути.
Для заправки розтерти в мисці сметану, хрін, гірчицю, сіль, чорний перець. Зелену цибулю та кріп посікти. Редиску та огірки нарізати тонкими кружальцями, картоплю — середніми часточками. З’єднати в мисці редиску, картоплю, зелень і салатну заправку, перемішати.
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