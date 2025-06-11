Нарешті зібралася вибрати собі сімейного лікаря та підписати з ним декларацію. Розкажіть, яку допомогу в разі потреби можна від нього отримувати безоплатно?

Галина ВАРЧЕНКО.

Після підписання декларації з лікарем ви отримуєте доступ до гарантованого пакета безоплатних медичних послуг, запевняють у Кабміні. Кожен українець може вибрати терапевта, педіатра або сімейного лікаря в будь-якому медичному закладі, який має договір із НСЗУ, а гроші за ваше медичне обслуговування заплатить держава.

ЩО ВХОДИТЬ

1. Медичні огляди та консультації.

2. Лікування поширених хвороб, травм і отруєнь.

3. Невідкладна допомога.

4. Ведення неускладненої вагітності.

5. Спостереження за хронічними захворюваннями.

6. Медичні довідки.

7. Направлення до вузьких фахівців.

8. Супровід дітей і контроль їхнього розвитку.

9. Направлення на лабораторні та інструментальні обстеження (в межах компетенції).

10. Вакцинація.

11. Призначення ліків, зокрема за програмою «Доступні ліки».

БЕЗОПЛАТНІ АНАЛІЗИ ТА ШВИДКІ ТЕСТИ

За направленням лікаря можна пройти:

* аналізи: загальний аналіз крові; аналіз крові на рівень глюкози та холестерину; загальний аналіз сечі;

* швидкі тести на: вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити В і С, тропонін (при підозрі на серцевий напад).

БЕЗОПЛАТНІ ОБСТЕЖЕННЯ

Сімейний лікар може провести: