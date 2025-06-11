Прийшло тепло, а з ним стрімко зріз попит на морозиво — смачний і доступний кожному продукт. На що варто звернути увагу, обираючи морозиво в закладі торгівлі, щоб убезпечити себе від неприємних сюрпризів? У Держпродспоживслужбі відповідають:

на морозильну камеру — температурний режим має відповідати умовам зберігання, зазначеним на упаковці продукту;

на форму — якщо морозиво деформоване, це свідчить про те, що продукт був розморожений;

на упаковку, де зазначені назва та склад продукту, виробник, дата виготовлення, термін придатності, харчова та енергетична цінність, умови зберігання, маса нетто та наявність алергенів.

У відомстві також нагадують, що в Україні є три державні стандарти для виготовлення морозива:

ДСТУ 4733:2007 — морозиво на молочній основі (молочне, вершкове і пломбір) повинно виготовлятися винятково з молока та продуктів його переробки, без застосування будь-яких жирів та білків немолочного походження;

ДСТУ 4734:2007 — виготовляється на основі плодово-ягідної або овочевої сировини з додаванням цукрового сиропу, натуральних барвників, ароматизаторів та інших необхідних для виробництва інгредієнтів;

ДСТУ 4735:2007 — виготовляють із комбінованим складом сировини та випускають із частковою заміною молочної сировини на компоненти рослинного походження (рослинні жири).

Проте, окрім наведених вище стандартів, допускається виготовлення морозива за індивідуальною рецептурою. У такому випадку на етикетці продукту замість звичного напису ДСТУ буде зазначена абревіатура ТУ (технічні умови) і відповідний набір цифр. Обираючи таке морозиво, варто зважати на те, що підприємство-виробник має право самостійно вирішувати питання вибору складових компонентів цього продукту.