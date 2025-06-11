Провітрювати теплицю потрібно регулярно, особливо в теплу та сонячну погоду. Тривалість провітрювання залежить від погодних умов. Навіть у прохолодні дні невелике оновлення повітря буде корисним.

Найкращий час для інтенсивного провітрювання — ранній ранок або пізній вечір, коли немає палючого сонця. У спекотний полудень провітрювати потрібно обережно, щоб не створити різких перепадів температури. Чим більше вікон відкрито, тим кращою буде циркуляція повітря.

Важливо, аби кількість віконець була однакова з різних боків, щоб відтік повітря дорівнював притоку. Якщо теплиця обладнана верхніми та бічними кватирками, використовуйте їх одночасно. Тепле повітря підніматиметься вгору і виходитиме через верхні отвори, а прохолодне заходитиме через бічні.

Якщо є можливість, можна встановити автоматичні провітрювачі, які реагують на зміну температури та самостійно відчиняють і зачиняють вікна. У великих теплицях або в умовах слабкого вітру можна для примусової циркуляції повітря використовувати вентилятори. У найспекотніші години дня використовуйте затінюючу сітку або побіліть дах теплиці. Це допоможе зменшити нагрівання повітря всередині.

Слідкуйте за станом рослин. Якщо помічаєте ознаки перегріву (в’янення, опіки на листі), збільште інтенсивність провітрювання та затінення.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.