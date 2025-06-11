Ароматний, ніжний, м’який і дуже смачний домашній пиріг, який нагадує за текстурою кекс. Тісто на основі кисломолочного сиру, а начинка — кисленькі скибочки ревеню. Хрумка горіхова шапочка з ароматом кориці гармонійно підкреслить бархатистість м’якуша.
Тісто:
- 300 г борошна
- 250 г ревеню
- 200 г кисломолочного сиру (5–9%)
- 200 г цукру
- 3 яйця
- 100 г вершкового масла
- 2 чайні ложки розпушувача
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
- цедра 1 лимона
Хрустка крихта:
- 80 г волоських горіхів
- 1 столова ложка цукру
- 1 чайна ложка кориці
Одразу вмикаємо грітися духовку на 170 градусів. Черешки ревеню миємо, обсушуємо і знімаємо шкірочку. Ревінь нарізаємо невеликими скибочками.
Для посипки подрібнюємо горіхи в блендері разом із цукром і корицею. Має вийти ароматна горіхова крихта. На борошно подрібнювати горіхи не потрібно.
Окремо з’єднати борошно, розпушувач і сіль. У посуд для збивання кладемо м’яке вершкове масло, додаємо цукор і дрібку ваніліну. Перетираємо масло з цукром протягом 5 хв., після чого по одному додаємо курячі яйця. Збиваємо все на пишну піну. Кладемо кисломолочний сир (якщо він не дуже ніжний, обов’язково протріть крізь сито, щоб позбутися грудочок). Вмішуємо сир і цедру в основу, після чого всипаємо суху борошняну суміш. Перемішуємо чи збиваємо міксером — вийде однорідне, ніжне та повітряне кексове тісто. Довго перемішувати не потрібно — як борошно зволожиться, тісто готове до випікання.
У форму для випічки (діаметр 24 см) викласти рівномірно тісто. Воно ніжне, але при цьому не розтікається. Частину ревеню вдавлюємо в тісто, а частину просто викладаємо зверху. Рівномірно присипаємо заготовку горіховою крихтою.
Випікаємо пиріг у заздалегідь прогрітій духовці на середньому рівні близько 45–50 хв. при 170 градусах. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою або зубочисткою, яка має вийти з тіста абсолютно сухою.
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