Ароматний, ніжний, м’який і дуже смачний домашній пиріг, який нагадує за текстурою кекс. Тісто на основі кисломолочного сиру, а начинка — кисленькі скибочки ревеню. Хрумка горіхова шапочка з ароматом кориці гармонійно підкреслить бархатистість м’якуша.

Тісто:

300 г борошна

250 г ревеню

200 г кисломолочного сиру (5–9%)

200 г цукру

3 яйця

100 г вершкового масла

2 чайні ложки розпушувача

дрібка солі

дрібка ваніліну

цедра 1 лимона

Хрустка крихта:

80 г волоських горіхів

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка кориці

Одразу вмикаємо грітися духовку на 170 градусів. Черешки ревеню миємо, обсушуємо і знімаємо шкірочку. Ревінь нарізаємо невеликими скибочками.

Для посипки подрібнюємо горіхи в блендері разом із цукром і корицею. Має вийти ароматна горіхова крихта. На борошно подрібнювати горіхи не потрібно.

Окремо з’єднати борошно, розпушувач і сіль. У посуд для збивання кладемо м’яке вершкове масло, додаємо цукор і дрібку ваніліну. Перетираємо масло з цукром протягом 5 хв., після чого по одному додаємо курячі яйця. Збиваємо все на пишну піну. Кладемо кисломолочний сир (якщо він не дуже ніжний, обов’язково протріть крізь сито, щоб позбутися грудочок). Вмішуємо сир і цедру в основу, після чого всипаємо суху борошняну суміш. Перемішуємо чи збиваємо міксером — вийде однорідне, ніжне та повітряне кексове тісто. Довго перемішувати не потрібно — як борошно зволожиться, тісто готове до випікання.

У форму для випічки (діаметр 24 см) викласти рівномірно тісто. Воно ніжне, але при цьому не розтікається. Частину ревеню вдавлюємо в тісто, а частину просто викладаємо зверху. Рівномірно присипаємо заготовку горіховою крихтою.

Випікаємо пиріг у заздалегідь прогрітій духовці на середньому рівні близько 45–50 хв. при 170 градусах. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою або зубочисткою, яка має вийти з тіста абсолютно сухою.