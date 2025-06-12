Мене цікавить питання, чи буде моєму чоловікові зараховано до страхового стажу роки його військової служби?

Надія.

Так, підтверджують у ПФУ. Адже Міноборони України та інші силові структури й відомства сплачують за військовослужбовців страхові внески. Таким чином, страховий стаж зараховується особам, які перебувають на військовій службі, служать у воєнізованих формуваннях, аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України. Це стосується і тих, хто служить в органах безпеки, внутрішніх справ і Нацполіції, незалежно від місця проходження служби.

У разі, якщо за період із 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), працівникам поліції, страховий стаж обчислюють на підставі довідки про проходження військової служби та сплачених сум страхових внесків.