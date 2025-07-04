На одному місці іриси (півники) ростуть 3—4 роки. Тож одного дня настає час, коли їх потрібно ділити. Передусім необхідно визначитись, які саме гнізда потребують ділення. Зверніть увагу ось на що: якщо вони розрослися, почали гірше цвісти або в центрі куща з’явилися порожні ділянки, це ознака того, що настав час їх омолоджувати. Для роботи знадобляться гостра лопата або вила, садовий ніж (або секатор), марганцівка (або інший дезінфікуючий розчин), і не завадить стимулятор коренеутворення.

ВИКОПУЄМО КУЩ

Обережно викопайте обраний кущ за допомогою лопати або вил, намагаючись не пошкодити кореневища. Для цього відступіть від куща на відстань близько 15 см. Струсіть зайву землю з кореневищ, видаліть старі, пошкоджені або підгнилі частини. Кореневище розрізають гострим ножем, залишаючи на діленках не менше 2 вузлів і 3—5 листків. Звертайте на це увагу, купуючи півники, оскільки продавці задля більшого зиску зазвичай продають зовсім невеличкі діленки з 1 вузлом та парою листочків. А це означає, що зацвітуть такі рослини ще дуже нескоро, бо містять значно менше поживних речовин, аніж великі розвинуті діленки. Тому не діліть кущі дуже дрібно. Занурте викопані діленки на кілька годин в блідо- рожевий розчин марганцівки для дезінфекції. Потім підсушіть зрізи на сонці протягом 2—3 год. та присипте порошком деревного вугілля.

Важливо! Кореневища при всіх цих маніпуляціях потрібно оберігати від механічних пошкоджень, оскільки вони дуже ламкі.

ВИСАДЖУЄМО

Півники полюбляють сонячні місця — потребують не менше 6 год. прямого сонячного світла. Також їм потрібен добре дренований ґрунт. Якщо він важкий, глинистий, додайте піску або компосту для поліпшення дренажу. Не підходять низини, де застоюється вода. Висаджують кореневища мілко, на глибину 3—4 см. У ямці для посадки роблять горбик і розпрямляють на ньому корені. У бородатих півників кореневище має бути на рівні поверхні ґрунту або заглиблене зовсім трохи, щоб верхня частина була відкрита для сонця. У сибірських кореневище можна заглибити на 3—5 см. Уникають посадки за сильної спеки. Ґрунт має бути злегка вологий, але не мокрий.

Відстань між рослинами залежить від їх розміру і зазвичай становить близько 40—60 см, між низькорослими — 20—30 см. Після посадки землю злегка трамбують. Листя перед посадкою наполовину вкорочують, це зменшить випаровування вологи та допоможе рослині швидше укорінитися. Зрізи роблять навскісними, аби на них під час опадів не затримувалась вода. Корені також злегка підрізають.

Рослини після посадки рясно поливають, землю мульчують тонким шаром торфу або перегною, щоб кореневища при цьому залишалися відкритими. Догляд за півниками нескладний і полягає в розпушуванні ґрунту, видаленні бур’янів і зів’ялого листя. Після посадки регулярно поливайте півники, особливо в суху погоду, щоб добре вкорінилися. Однак уникайте надмірного перезволоження, щоб не спровокувати загнивання кореневищ.

І хоча починають ділити півники вже після посадки, насправді цей процес може тривати до вересня. Головне, щоб у рослин було 2—3 тижні до настання приморозків для укорінення.