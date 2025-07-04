Будь-яка риба вийде дуже смачною, соковитою та ніжною, якщо тушкувати її в сметані, попередньо обсмаживши. Сметанний соус просочує кожен шматочок, а часник і кріп насичують страву ароматом.

3 тушки хека

200 г сметани

1 столова ложка майонезу

1 велика цибулина

олія

2 столові ложки борошна

2 зубчики часнику

1 чайна ложка приправи для риби

свіжий кріп

сіль

чорний мелений перець

Рибу випатрати, розібрати на філе, нарізати порційно. Цибулину нарізати товстими півкільцями. Обсмажити цибулю в олії до золотавості.

У мисці змішати борошно, сіль, перець. Обкачати шматочки риби в борошні. Обсмажити на сильному вогні до золотавості.

Для соусу кріп дрібно нарізати. Трохи залишити для подачі, а решту додати до сметани з майонезом. Часник вичавити через прес прямо в миску зі сметаною та зеленню. Туди ж всипати сіль, приправу і перець. Перемішати.

Рибу викласти на цибулю, полити сметанним соусом. Накрити сковорідку кришкою і тушкувати рибу на повільному вогні 15 хв. Вогонь вимкнути та дати страві просочитися соусом 10 хв. під кришкою.