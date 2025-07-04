Будь-яка риба вийде дуже смачною, соковитою та ніжною, якщо тушкувати її в сметані, попередньо обсмаживши. Сметанний соус просочує кожен шматочок, а часник і кріп насичують страву ароматом.
- 3 тушки хека
- 200 г сметани
- 1 столова ложка майонезу
- 1 велика цибулина
- олія
- 2 столові ложки борошна
- 2 зубчики часнику
- 1 чайна ложка приправи для риби
- свіжий кріп
- сіль
- чорний мелений перець
Рибу випатрати, розібрати на філе, нарізати порційно. Цибулину нарізати товстими півкільцями. Обсмажити цибулю в олії до золотавості.
У мисці змішати борошно, сіль, перець. Обкачати шматочки риби в борошні. Обсмажити на сильному вогні до золотавості.
Для соусу кріп дрібно нарізати. Трохи залишити для подачі, а решту додати до сметани з майонезом. Часник вичавити через прес прямо в миску зі сметаною та зеленню. Туди ж всипати сіль, приправу і перець. Перемішати.
Рибу викласти на цибулю, полити сметанним соусом. Накрити сковорідку кришкою і тушкувати рибу на повільному вогні 15 хв. Вогонь вимкнути та дати страві просочитися соусом 10 хв. під кришкою.
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