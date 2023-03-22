Квасолевий паштет на вигляд — як намазка з сала. Хоча продуктів тваринного походження тут немає, закуска напрочуд ситна. Підходить для тих, хто постує, та вегетаріанців. Пригощайтесь!

100 г квасолі

200 г печериць

100 г волоських горіхів

1 середня цибулина

1 середня морквина

0,5 чайної ложки солі

0,5 чайної ложки часникового порошку

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія (для смаження)

Квасолю замочити на ніч і відварити до готовності (близько 40 хв.). Цибулину та гриби нарізати дрібними кубиками, морквину середньо натерти. Розігріти олію в сковороді, викласти цибулю, смажити до золотавості. Додати моркву, разом готувати на слабкому вогні 5—7 хв. до м’якості. Гриби обсмажити окремо в невеликій кількості олії до випаровування вологи. На сухій сковороді підсушити горіхи. Дати охолонути.

Покласти в блендер квасолю (без рідини), овочі з грибами та горіхами. Всипати сіль, перець і часник. Усе подрібнити до однорідності. Має вийти пишна легка маса. Якщо паштет виходить густим, можна додати трохи рідини, що залишилася від варіння квасолі. Страва готова!