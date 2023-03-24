Ми з донькою евакуювалися з Луганщини на Київщину, подали заяву на допомогу для ВПО в «Дії», але отримали відмову. Чому і що нам робити?

Людмила.

Після подачі заяви на отримання допомоги для ВПО вона направляється для опрацювання, після чого буде прийнято рішення і в застосунку «Дія» зміниться статус поданої заяви на відповідний результат.

У Мінсоцполітики звертають увагу, що «Дія» є технічним адміністратором послуги щодо подачі заяв онлайн. Вона їх не опрацьовує та не призначає виплати. Отож отримавши відмову через застосунок, рекомендують звернутися до найближчого управління соцзахисту населення, щоб дізнатися більше деталей щодо поданої вами заяви.

Коли ж там відмовились допомогти чи не надали інформацію та подальший алгоритм дій, можете звернутися за роз’ясненнями до Національної сервісної служби України за номером 0(44) 289-87-89 або подайте електронне звернення на порталі Урядового контакт-центру https://ukc.gov.ua