Коли довго немає змоги зняти взуття й перевзутися, ногам може стати непереливки. Це зокрема стосується військових. Перебуваючи в самому пеклі війни, виконуючи бойові завдання, наші захисники нерідко стикаються з такою проблемою, на яку важливо швидко реагувати. Сподіваємось, їм стануть у пригоді наші поради, якими ви поділитеся зі своїми близькими.

— Відчуття «мурашок» чи оніміння, зміна кольору шкіри на ступнях — «перші ластівки» ураження кінцівок під назвою окопна (траншейна) стопа. Поступово кінцівки втрачають чутливість, стають наче дерев’яні, перестають реагувати на біль, зміну температури й дотик. Уперше це специфічне захворювання було описано під час Першої світової, за іншим джерелом — ще лікарем армії Наполеона, — розповідає лікар-дерматолог Тетяна БОЙЧУК. — Воно виникає, коли стопи впродовж пів доби й більше залишаються у вологому середовищі, температурою 0—15 градусів, хоч інколи достатньо й 5—10. Часом загроза виникає й за менш тривалого впливу. Ураженою за цих обставин може стати й інша ділянка тіла, як-от долоні.

ПРИЧИНИ

Важливий чинник — висока вологість середовища, коли під ногами стоїть вода або рідка багнюка в окопі чи траншеї. При цьому теплоізоляційні властивості одягу та взуття знижуються, відповідно, з часом звужуються кровоносні судини. Найвразливіші ті люди, які мають завузьке взуття. Або прогумоване.

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ

Стан окопної стопи може суттєво зменшити боєздатність наших воїнів на передовій, наголошує дерматолог. Якщо не зважати на такі прояви, шкіра на стопах блідне до білого, набрякає, стає гарячою на дотик. Людина може потерпати від спонтанно наростаючого болю, особливо в пальцях, що не дає заснути та змушує спиратися на п’яти при ходьбі. З часом з’являються пухирі з желеподібним вмістом. Надалі за відсутності лікування виникають трофічні розлади, які вже загрожують гангреною (некрозом тканин), а отже, й ампутацією кінцівки. При задавненій проблемі лікування триватиме досить довго. Тому вкрай важливо вчасно його розпочати.

Уже при перших проявах окопної стопи потрібно роззутися в сухому теплому приміщенні, зняти шкарпетки, ретельно витерти ноги. Важливо підняти уражену кінцівку — це зменшить набряк і полегшить стан.

Можна прийняти нестероїдний протизапальний засіб (як-от Ібупрофен). Зігрівати ноги потрібно повільно, за кімнатної температури. Уражена ділянка може почервоніти, набрякнути. Людина може потребувати знеболювального. На кілька тижнів ризикує стати неходячою.

ЩОБ НЕ ЗАШКОДИТИ СОБІ

Не варто парити уражену кінцівку й узагалі довгий час її мочити. Це тільки погіршить ситуацію. Уникайте розтирання шкіри (зокрема, снігом чи антисептиками), а також швидкого зігрівання ураженої ділянки. Ні в якому разі не проколюйте пухирі — це може призвести до інфікування. Не використовуйте як примочки спиртові розчини. І не застосовуйте крохмаль, борошно, олію чи свинячий жир.

ПРОФІЛАКТИКА

— Якщо під рукою є крейда чи цегла, можна розтерти їх на порошок і засипати в шкарпетки. Так само можна застосовувати дитячу гігієнічну присипку. Щоб не промочити ноги, вкладайте у взуття жіночі гігієнічні прокладки. Принаймні двічі на день перевіряйте стан своїх ніг. Намагайтеся вчасно змінювати промокле взуття. Щоб швидше його просушити, можна насипати в носок солі чи рису — вони всотають вологу.

Старайтеся знімати черевики (чоботи) і шкарпетки під час відпочинку та сну. Корисні будуть теплі (не гарячі!) ванночки тривалістю до 5 хв. чи примочки з відвару свіжої дубової кори або міцного чаю. Для покращення стану шкіри стоп можна застосовувати крейду, зубний порошок чи зубну пасту (без ментолу!), накладаючи на шкіру в пастоподібному вигляді. Щоб поліпшити циркуляцію крові в кінцівках, злегка помасажуйте їх, радить Тетяна Бойчук.

Щодо доцільності застосування препаратів Сушкар і Клінодрай, яка цікавила військових і волонтерів, відповідає так: «Сушкар — хороший засіб, який добре вбирає вологу, а сухість стоп — найкраща профілактика низки їхніх захворювань. До того ж Сушкар має антибактеріальну дію. А от Клінодрай призначений для застосування у тваринництві, тому лікар-дерматолог рекомендувати його не може. Проте якщо інших варіантів немає, це непогана альтернатива».

Ольга ГОЙДЕНКО.