Цибулю з насіння вирощують як заради вітамінної зелені, так і для отримання сіянки. Проростає за температури 3—5 градусів. У фазі 1—2 листочків сходи переносять заморозки до мінус 3—5 градусів. Тож навесні господар висіває цибулю однією з найперших.

ПРАВИЛЬНО ГОТУЄМО ГРЯДКУ

Коренева система в цибулі досить слабка. Тому їй потрібні легкі ґрунти з високим вмістом поживних речовин. На глинистих можна внести по 1 відру піску на кв.м площі. Бажано з осені перекопати ділянку на глибину 25—30 см, внести перегній і компост. А от свіжий гній не застосовують. Хороші попередники — огірки, кабачки, капуста, помідори, бобові. Не висаджують цибулю на одному й тому ж місці протягом кількох сезонів. Перед посівом ділянку розпушують на глибину 10—12 см.

ПЕРЕД ПОСІВОМ ЗАМОЧУЮТЬ

Для швидшого проростання насіння перед посівом замочують на 12—18 годин у воді кімнатної температури. Ще ефективніше — витримати в 1-відсотковому розчині марганцівки. Також корисно прогріти насіння пів години в гарячій воді (50 градусів) чи витримати в соку алое протягом такого ж часу.

Після замочування підсушують до сипкого стану та висівають у борозенки глибиною до 2 см. Відстань між рядками — близько 20—30 см, залежно від сорту. Після посіву поверхню ґрунту коткують. Якщо цибулю вирощують на перо, засіяну грядку можна накрити поліетиленовою плівкою до появи сходів.

ПРОРІДЖУВАННЯ ВАЖЛИВІ

Перший час цибуля росте повільно, оскільки в цей період у неї слабка коренева система. Після утворення —5 листочків починається інтенсивний ріст. У міру росту посіви проріджують. Вперше це можна зробити при появі першого справжнього листка, залишаючи відстань між рослинами 1—1,5 см. При цьому розпушують ґрунт і поливають грядку. Залишають найсильніші рослини.

Вдруге проріджують у фазі 2—3 листочків. Відстань витримують 2—3 см. Третє проріджування — при появі 4 листочків. Між рослинами — 5—6 см. Вирвану зелень використовують у їжу.

Важливо! При проріджуванні притискають ґрунт навколо тих рослин, що залишились. Так завадите цибулевій мусі відкладати яйця. Проти цього шкідника двічі за сезон полийте посіви розчином кам’яної солі: склянка на відро води. Цей захід ще й підвищить урожайність. А також зробить цибулини смачнішими.

Ну й, звісно, рекомендується висадити поруч із цибулею моркву — це дуже корисне сусідство. Цибуля своєю чергою захистить моркву від морквяної мухи. А ще шкідників цибулі добре відлякує кріп.

При вирощуванні цибулі важливо регулярно виполювати бур’яни, особливо в перший період росту, інакше отримаєте продукцію низької якості. А також регулярно розпушувати ґрунт, аби цибулини отримували кисень.

Цибуля дуже вимоглива до вологості ґрунту. Тож важливо стежити, щоб земля на грядках не пересихала. На початку росту відразу з поливом можна внести азотні добрива (10—15 г/кв.м) для кращого наростання зеленої маси.

РЕКОМЕНДОВАНІ СОРТИ

Штутгартен Різен. Сорт універсального використання. Стійкий до багатьох захворювань. Цибулини вагою 100—150 г, гострого смаку, добре зберігаються тривалий час.

Халцедон. Середньостиглий сорт. Вага цибулин 100—130 г. Вирізняється хорошою лежкістю, транспортабельністю та стійкістю до посухи.

Ред барон. Красивий ранньо-стиглий червоний сорт. Стійкий до хвороб, тривалого зберігання. Максимальна вага цибулин 200 г. Смак у цибулин і пір’я без гіркоти, слабогострий.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.