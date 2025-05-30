ПОЛИВАЙТЕ РЯСНО, ТА НЕ НАДТО ЧАСТО

Бур’яни швидко забирають у культурних рослин світло, вологу та поживні речовини, тому не давайте їм шансів. Після дощу або поливу розпушуйте ґрунт — це дозволяє наситити землю киснем, прибрати кірку з поверхні, а також допомагає зберегти вологу. Якщо хочете зменшити кількість бур’янів і утримати вологість, мульчуйте грядки соломою, скошеною травою або тирсою.

Погода в червні ще може підносити сюрпризи — особливо в першій половині місяця можливі нічні похолодання. Ніжні овочі, розсаду, томати та огірки бажано вкривати на ніч агроволокном або плівкою. Це допоможе рослинам уникнути стресу і збереже врожай.

Поливати в червні треба рясно, але не надто часто — достатньо раз на тиждень, головне, щоб вода проникала глибоко. Після поливу важливо розпушити ґрунт. Паралельно варто почати підживлення культур: використовуйте як органічні настої (наприклад, переброджені трав’яні суміші), так і мінеральні комплекси. Це особливо актуально в період активного росту та формування зав’язі.

Окрему увагу варто приділити картоплі. Коли її стебла досягають 15–20 см, необхідне перше підгортання. Це стимулює утворення додаткових коренів і бульб, а також захищає рослину від різких перепадів температури. Ну, і як же без колорадського жука. На невеликих ділянках шкідників можна збирати вручну, але якщо площа значна — варто застосовувати інсектициди, дотримуючись інструкції.

У теплицях триває активна робота з формування овочів. Томати потрібно регулярно пасинкувати, видаляючи бічні пагони, щоб рослина не витрачала сили на зайву зелень. Огірки на грядках слід прищипувати після 5–6 листка, щоб стимулювати ріст бічних пагонів. Якщо батоги занадто розрослись, зайві пагони краще вкоротити або видалити. Полив у теплицях — помірний, але глибокий, раз на тиждень. Добрива бажано вносити 2–3 рази на місяць.

Гарбузам, кавунам і диням прищипують головне стебло, щоб дати можливість плодам визріти. Якщо земля на грядках надто щільна, її можна проколювати вилами — це покращить аерацію кореневої системи. У дощову погоду огірки варто вкривати плівкою, щоб пилок не втратив здатність до запилення.

Цибулю та часник, коли їх листя досягає 10–15 см, поливають соляним розчином, щоб захистити від цибулевої мухи. У червні також з’являються стрілки в озимого часнику — їх треба виламувати, щоб не зменшити розмір головки. У цей період варто сформувати гребені заввишки 15–20 см, підгортаючи часник і цибулю.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ВКОРІНЮВАННЯ ЖИВЦІВ

Після весняного старту плодові дерева й чагарники потребують підживлення, аби мати сили не лише для плодоношення цього сезону, а й для закладання квіткових бруньок на наступний рік. Саме тому перша половина червня ідеально підходить для повторного підживлення — особливо якщо його вже проводили у травні. Найкраще використовувати комплексні добрива, які забезпечують збалансоване живлення для всіх садових культур.

У цей період активізуються не лише рослини, а й шкідники. Весняні обробки вже не захищають настільки ефективно, тож для профілактики варто повторити обприскування дерев і кущів, підібравши препарати з урахуванням погодних умов і стадії розвитку шкідників. Якщо сад екологічний, можна використовувати біопрепарати або настої трав, які стримують розвиток хвороб і комах без шкоди для врожаю.

На плодових деревах і кущах активно з’являється поросль — молоді пагони, що витягуються від кореня чи з нижньої частини стовбура. Вони не приносять користі й забирають у дерева сили, тому їх варто вчасно прибирати. Робити це краще вручну, відламуючи паростки біля основи, поки не здерев’яніли. Паралельно можна прищипнути молоді гілочки, щоб обмежити ріст і сформувати більш акуратну, гармонійну крону. Це також позитивно впливає на зимостійкість і загальну витривалість дерева.

Через активний розвиток дерев і чагарників, потреба у волозі стрімко зростає. Полив у червні повинен бути не частим, але глибоким. Особливо важливо це для багаторічних насаджень: якщо ґрунт зволожувати лише поверхнево, коріння залишатиметься на мілкому рівні і взимку ризикує підмерзнути. Глибокий полив, навпаки, стимулює формування глибокої кореневої системи та робить рослину витривалішою.

Окремої згадки заслуговує розмноження ягідних культур. Саме в червні найзручніше вкорінювати живці малини, смородини, ожини або аґрусу. Для цього обирають міцні пагони поточного року, зрізають і висаджують у вологий легкий ґрунт у затінку, накриваючи пляшкою або плівкою для створення парникового ефекту.

ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО ЦИБУЛИННІ

Тюльпани, гіацинти та нарциси слід обережно викопати, уважно оглянути та відсортувати. Великі цибулини краще висаджувати окремо від дрібних, адже вони мають різну силу росту. Перед зберіганням варто провести профілактичну обробку від грибкових захворювань і залишити просушуватися за кімнатної температури. Цибулинні зазвичай висаджують у вересні, хоча не всі з них потребують щорічного викопування. Наприклад, крокуси, мускарі, підсніжники й нарциси можуть спокійно залишатися в ґрунті кілька сезонів поспіль, і лише раз на три роки їх варто пересадити.

У червні висаджують решту розсади у відкритий ґрунт. Петунії, чорнобривці, маргаритки та інші однорічні квіти вже можна розміщувати на клумбах. У перші дні після пересадки молоді рослини бажано злегка притінити, аби полегшити адаптацію до сонця та відкритого простору. Садити краще в другій половині дня, коли спека спадає, а полив обов’язково варто поєднати з легким розпушуванням землі навколо.

Ще не пізно висіяти дзвіночки, незабудки, гвоздики, наперстянки, маргаритки або фіалки — вони зміцніють до осені, перезимують і зацвітуть наступного року. Сюди ж чудово пасують і багаторічні запашні трави — м’ята, чебрець, меліса, що додадуть ароматів квітнику і стануть справжньою окрасою композицій.

На перший погляд здається, що півонії, клематиси, іриси чи гладіолуси вже достатньо вкорінені й не вимагають уваги. Але саме зараз у них формується основа майбутнього цвітіння — квіткові бруньки. Тому вкрай важливо підживити ці рослини фосфорно-калійними добривами. Їх можна внести як у сухому вигляді, так і розчинити у воді для поливу. Регулярне підживлення забезпечить не тільки рясне цвітіння, а й здорове листя та сильну кореневу систему.

В’юнкі рослини в червні потребують особливої підтримки. Їхні пагони активно ростуть і швидко можуть втратити форму без правильно встановлених опор. Варто заздалегідь продумати напрямок росту і надати їм простір для розвитку — це не лише зробить квітник охайним, а й дасть можливість рослині розкривати всю свою декоративність.

Ідеальний час у червні і для живцювання гортензії. Зелені живці добре вкорінюються в теплому вологому середовищі, якщо їм забезпечити тінь і регулярне обприскування. До того ж гортензії в червні потребують комплексного підживлення, щоб укріпити пагони та підготуватися до пишного цвітіння. Так само, як і багато інших літніх квітів, висіяних у відкритий ґрунт на початку червня — настурція, космея, ешшольція, мак — можуть ще встигнути зацвісти й створити барвисте тло для решти квітника.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.