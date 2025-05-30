Хтось варить спаржу, хтось смажить або готує на мангалі. Я теж багато експериментував і знайшов свій ідеальний рецепт.

500 г спаржі

30 г вершкового масла

сік чверті лимона

сіль за смаком

Для соусу бешамель:

30 г вершкового масла

30 г борошна пшеничного

300 мл молока

сіль за смаком

дрібка мускатного горіха

Якщо у вас зелена спаржа, то найкраще її очистити, щоб позбутися жорстких волокон. Біла та фіолетова ніжніша, тож можна не очищати. Після необхідно всі пагони зрівняти та відрізати приблизно 2 см від краю — найжорсткіша частина. Скип’ятити в каструлі воду, додати сіль, а слідом і спаржу. Варити 1 хв., потім вийняти та відправити на розігріту сковорідку з розтопленим вершковим маслом. Смажити 1 хв., додавши дрібку солі. Спаржу не мішайте лопаткою, беріть за ручку сковорідки та різко смикайте, спаржа сама перевертатиметься. Якщо готуєте білу або фіолетову спаржу, то час варіння та смаження можна скоротити до 30–40 сек.

Для соусу сотейник поставте на плиту, розтопіть вершкове масло. Всипте борошно й постійно помішуйте. Влийте молоко, візьміть віничок та інтенсивно мішайте, доки соус набуде густої консистенції. Важливо, щоб не утворилися грудочки. Також кількість молока можна збільшити, щоб соус був не таким густим. Наприкінці додайте сіль за смаком. Посилити смак соусу можна за допомогою дрібки тертого мускатного горіха.

Тепер візьміть тарілку, викладіть у ряд спаржу, скропіть лимонним соком, а зверху — соус бешамель.