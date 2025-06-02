Напишіть про умови призначення пенсії особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Андрій МІЩЕНКО.

Пенсії за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначають із зменшенням пенсійного віку, нагадують у ПФУ. Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку (в підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років).

Учасникам ліквідації наслідків аварії:

вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років, залежно від часу та тривалості роботи в зоні відчуження;

за наявності стажу на підземних роботах, на роботах із особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 10 років і більше, у жінок — 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки;

за наявності стажу роботи зі шкідливими й важкими умовами праці за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 12 років 6 місяців і більше, у жінок — 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

Потерпілим:

вік виходу на пенсію зменшується від 2 до 10 років, залежно від зони радіологічного забруднення, де проживала/працювала особа, та тривалості проживання/роботи;

за наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 10 років і більше, у жінок — 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 2 роки;

за наявності стажу роботи з шкідливими й важкими умовами праці за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 12 років 6 місяців і більше, у жінок — 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і залежить від тривалості страхового стажу особи та величини її заробітної плати.

Пенсії по інвалідності призначають особам із інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, у розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження в 1986–90 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).

Із 1 березня 2025 року мінімальні розміри пенсії по інвалідності не можуть бути нижчими:

для І групи — 9855,71 грн;

для ІІ — 7884,57 грн;

для ІІІ — 6077,70 грн;

для дітей з інвалідністю — 6077,70 грн.

Додаткову пенсію, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих, встановлюють до державних пенсій за віком або по інвалідності:

* особам, що належать до категорії 1:

із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

особам із інвалідністю I групи — 474,5 грн; II — 379,6 грн; III — 284,7 грн;

— для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: особам з інвалідністю I групи — 341,64 грн; II — 227,76 грн; III — 170,82 грн;

* особам, що належать до:

2 категорії — 170,82 грн;

3 — 113,88 грн;

4 — 56,94 грн;

* дітям із інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 170,82 грн.

Розмір мінімальної пенсійної виплати, незалежно від закону, згідно з яким призначали пенсію, для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС із 1 березня 2025 року не може бути нижче:

для осіб з інвалідністю І групи — 17486,60 грн,

ІІ — 13989,28 грн,

ІІІ — 10491,96 грн.

У разі смерті годувальника, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначають пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Якщо він був учасником ліквідації наслідків аварії, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника можуть обчислювати із заробітку, одержаного ним за роботу в зоні відчуження в 1986–90 роках, або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за відповідною формулою).