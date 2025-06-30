ЗЕЛЕНЬ ПІДСІВАЙТЕ КОЖНІ ДВА–ТРИ ТИЖНІ

Липень — справжній марафон для городника. Саме в цей час рослини набирають силу, активно плодоносять або тільки формують майбутній урожай. Спека виснажує ґрунт швидко, тож основне завдання — не допустити пересихання землі. Щоб волога не випаровувалась дарма, полив проводять або на світанку, або після заходу сонця. Волога повинна проникнути глибоко до кореневої системи, особливо в огірків і помідорів, які саме в липні входять у пік активного плодоношення.

У догляді за томатами важливо не лише поливати, а й правильно формувати кущ. Видалення пасинків і зайвого листя дозволяє рослині спрямувати сили на плоди, а також забезпечує кращу вентиляцію. Так можна уникнути багатьох захворювань, зокрема грибкових. Огірки теж потребують уваги: чим частіше ви їх збираєте, тим більше плодів з’являється. Вони, як і кабачки, найсмачніші, коли ще молоді, тому не чекайте, поки переростуть.

Кабачки варто підживити органікою. Це може бути настояний гній, компост або зброджена трава. Крім підживлення, не забувайте розпушувати землю після поливу — це покращує доступ кисню до коренів і запобігає утворенню кірки. А ще — боріться з бур’янами. Вони не лише тягнуть на себе поживні речовини, а й створюють притулок для шкідників.

Капуста — білоголова, броколі — потребує регулярного поливу, особливо у спеку. Підживлення роблять головки щільними, соковитими й великими. Але й шкідники не дрімають: гусінь, капустяний білан, слимаки — все це може зіпсувати результат праці. Періодичні огляди грядок і своєчасне втручання — обов’язкові.

Зелень, хоч і не така вибаглива, теж потребує уваги. Салат, шпинат, базилік, кріп — їх варто збирати часто. Це стимулює ріст нових листочків і дозволяє рослинам довше залишатися продуктивними. А для безперервного врожаю краще підсівати нову партію кожні два–три тижні — особливо в півтіні, де зелень довше не втрачає ніжності.

ВЧАСНО ЗБИРАЙТЕ ПАДАЛИЦЮ

Без регулярного поливу дерева в саду швидко втрачають тонус, а плоди — вологу, що напряму впливає на якість урожаю. Щоб волога не випаровувалась миттєво, а коріння не перегрівалося, використовують мульчу. Органічні залишки, компост, скошена трава чи деревна кора створюють природний бар’єр, який підтримує стабільний мікроклімат навколо кожної рослини.

У липні садові культури активно розвиваються, дозрівають і споживають більше поживних речовин, ніж зазвичай. Саме тому важливо підтримати їх грамотним підживленням. Фосфор і калій — у пріоритеті. Вони відповідають за соковитість, смак і збереження плодів, а також укріплюють кореневу систему, яка є запорукою здоров’я рослин. Яблуні, груші, вишні, сливи — саме ті дерева, що особливо чутливо реагують на нестачу елементів у цей період.

Обрізування в середині літа також важливе. Видалення старих, хворих чи загущених гілок покращує циркуляцію повітря всередині крони, зменшує ризик грибкових інфекцій і дає можливість сонцю рівномірно освітлювати плоди. Такий догляд особливо цінний у теплу пору року, коли будь-яке зайве тепло всередині рослини може обернутися стресом або хворобою.

Шкідники й у липні не дрімають, і перші ознаки ураження можуть бути малопомітними. Біологічні методи, настої трав, попіл або мильні розчини — ефективні інструменти, які не шкодять навколишньому середовищу і при цьому дієво справляються з більшістю загроз. Особливу увагу варто звернути на падалицю під деревами — її треба прибирати якнайшвидше, щоб не створювати сприятливих умов для розвитку личинок і хвороботворних грибків.

Також у середині літа можна безпечно висаджувати деякі багаторічники й декоративні кущі. Але з однією умовою — їм потрібно забезпечити постійний полив і захист від сонця. Найкраще приживаються рослини, пересаджені у вечірній час або в похмуру погоду.

У КВІТНИКУ

Квітник також потребує поливу. Без достатньої кількості води квіти втрачають силу, бутони обпадають, а листя вигоряє. Щоб цього не сталось, важливо дотримуватись зручного ритму поливу: зволоження вранці чи ввечері дозволяє зберегти вологу в ґрунті й не обпалити ніжне листя. Особливо чутливо на вологість коріння реагують троянди, півонії, лілії та астильби — їх потрібно поливати більш рясно й регулярно.

У середині літа більшість квітів переходять у фазу інтенсивного цвітіння, і для підтримки цього процесу їм потрібне якісне підживлення. Необхідно звернути увагу на мінеральні добрива, багаті на фосфор і калій — саме ці елементи відповідають за формування бутонів, яскравість кольору й тривалість цвітіння. Окрім готових препаратів, відчутний ефект дає і використання органіки — настої з кропиви або перегній не лише живлять рослини, а й оздоровлюють ґрунт.

Ще одна важлива справа липня — формувальне та санітарне обрізування. Коли відцвітають перші бутони, квітка починає витрачати енергію на утворення насіння. Якщо своєчасно видаляти зів’ялі суцвіття, рослина отримає новий поштовх до утворення квітів. Таке оновлення стосується троянд, півоній, гвоздик, дельфініумів і багатьох інших багаторічників. Паралельно з цим доцільно обрізати поламані чи підсохлі гілки, які не лише псують зовнішній вигляд клумби, а й можуть стати джерелом інфекцій.

Липень — пік активності шкідників, особливо попелиці, павутинного кліща, трипсів. Щоб уникнути хімічного навантаження, ефективним рішенням буде застосування природних засобів, зокрема настоїв з часнику, календули або тютюну. Вони не шкодять корисним комахам і водночас стримують навалу небажаних «гостей».

Важливим заходом догляду є мульчування — цей простий прийом допомагає боротися одразу з кількома проблемами: зберігає вологу, пригнічує ріст бур’янів і покращує структуру ґрунту. Органічна мульча, зокрема кора, тріска, солома або скошена трава, ідеально підходить для декоративних чагарників і квітучих культур, особливо рододендронів і хвойників, які чутливі до перегріву кореневої системи.

Окрім поточних доглядових процедур, липень — ідеальний період для планування майбутнього сезону. Саме зараз, коли квіти ще не втратили форму, варто збирати насіння улюблених видів. Дбайливо висушене та правильно збережене, воно дасть змогу наступного року створити ще розкішнішу клумбу. Особливо цінним є насіння однорічників, які легко пророщуються і дають рясне цвітіння вже з перших місяців літа.

Сторінку підготував Руслан ВЛАСЕНКО.