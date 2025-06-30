Періодичне відчуття сухості в роті знайоме кожному, і в ньому немає нічого страшного, якщо ви понервували, прогулялися в спекотну погоду або просто кілька годин не пили воду. Але якщо відчуття «пустелі в роті» стало вашим постійним супутником, це може бути сигналом організму про якусь проблему. «Порадниця» з’ясувала, коли варто тривожитися.

ПЕРІОДИЧНО СТРАЖДАЄ КОЖЕН П’ЯТИЙ

— Синдром сухого рота, або ксеростомія — це стан, за якого в ротовій порожнині відчувається сильна сухість, спричинена недостатньою секрецією слини, — пояснює стоматолог-терапевт Наталія ГОЛОВНЯ. — Якщо він триває довгий час і не минає після втамування спраги, не варто виключати різні патологічні стани, інфекції та хронічні захворювання.

До того ж недостатнє слиновиділення небезпечне й саме по собі, адже слина не просто зволожує порожнину рота, а й зберігає здоров’я зубів і ясен, бере активну участь у процесі травлення, відповідає за правильність мовлення та виконує безліч інших функцій.

Загалом ксеростомія дуже поширена, від неї періодично страждає кожен п’ятий. Набагато частіше цей стан виникає в літніх людей, що пов’язано з низкою причин: віковими змінами в організмі, наявністю хронічних захворювань, постійним вживанням ліків.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

За словами лікарки, виділяють кілька основних причин, що провокують розвиток синдрому сухого рота:

побічна дія низки лікарських препаратів — такий ефект можуть дати антигістамінні, протинабрякові, сечогінні та знеболювальні засоби, антидепресанти, ліки для зниження артеріального тиску;

хронічний стрес, депресія, тривале нервове перенапруження;

захворювання шлунково-кишкового тракту, хвороби серця та судин, аутоімунні та ендокринні порушення;

патології слинних залоз у гострій і хронічній формах;

порушення носового дихання, спричинене викривленням носової перегородки, поліпами в носі або хронічним нежитем;

стоматологічні проблеми: гінгівіт, пародонтит, велика кількість зубних відкладень;

пухлини голови та шиї, наслідки променевої та хіміотерапії;

зміни гормонального фону в жінок у період менопаузи;

куріння, зловживання алкоголем і кавою.

КОЛИ ВАРТО НЕПОКОЇТИСЯ

На патологічні причини порушення функції слиновиділення можуть вказувати постійна спрага, яку неможливо втамувати, свербіж і печіння слизової оболонки ротової порожнини, сухість, почервоніння й шорсткість язика, неприємний запах з рота, порушення смакових відчуттів, поява металевого присмаку в роті, осиплість голосу.

Також виділяють кілька стадій сухості в роті: на початковій дискомфорт виникає лише періодично, коли людина довго розмовляє або перевтомлена. На другій стадії відчуття пересихання слизової присутнє постійно, особливо під час розмов чи їди, через що людина змушена запивати їжу водою. На третій стадії сильна сухість у роті не минає ні вдень, ні вночі, з’являються тріщинки й ранки в куточках рота, труднощі з жуванням і проковтуванням їжі. Також може виникати невиразність мови.

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА

— Якщо вас стала турбувати часта або постійна сухість у роті, варто звернутися до свого сімейного лікаря або стоматолога, — радить Наталія Головня. — Спеціаліст збере інформацію про ваші хронічні захворювання, ліки, що ви вживаєте, спосіб життя, й за необхідності направить на додаткові обстеження.

Терапія залежатиме від чинника, що спричинив порушення функції слиновиділення: це може бути лікування основного захворювання, скасування приймання препарату, що провокує сухість у роті, корекція харчових звичок тощо. Для полегшення симптомів і профілактики ксеростомії пацієнтам зазвичай дають такі рекомендації:

використовувати замінники слини й спеціальні зволожувальні ополіскувачі та спреї для ротової порожнини, але відмовитись від засобів на спиртовій основі та з антисептичним ефектом;

пити більше води, компоту й морсу (без цукру), але мінімізувати вживання кави, чаю й солодких газованих напоїв;

уникати сухої, солодкої, солоної та гострої їжі;

відмовитися від куріння та вживання алкоголю;

для стимуляції виділення слини періодично жувати жуйку з ксилітом і розсмоктувати спеціальні льодяники;

зволожувати повітря в житловому приміщенні, особливо під час сну;

раз на пів року звертатися до стоматолога для проведення професійної гігієни порожнини рота;

пролікувати хронічні захворювання носоглотки.

Ірина КАДЧЕНКО.