Повідомляли, що ООН продовжила виплати до кінця липня в межах Всесвітньої продовольчої програми для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю. Уточніть, будь ласка, які саме категорії пенсіонерів та людей з інвалідністю підпадають під умови цієї програми.

Валентина ПИСАРЕНКО.

Пенсіонери можуть розраховувати на допомогу, якщо:

отримують пенсію, меншу за 3250 грн;

не отримували жодної іншої допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій) із березня 2023 року;

проживають на території активних або ймовірних бойових дій у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській обл.

Люди з інвалідністю можуть отримати цю допомогу, якщо:

не мають права на пенсію або є особою з інвалідністю;

мають інвалідність із дитинства або є дітьми з інвалідністю;

отримують державну соціальну допомогу, меншу за 3250 грн;

не отримують жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій);

проживають на території активних або ймовірних бойових дій у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській обл.

Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 грн, нагадують у ПФУ.