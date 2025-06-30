Повідомляли, що ООН продовжила виплати до кінця липня в межах Всесвітньої продовольчої програми для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю. Уточніть, будь ласка, які саме категорії пенсіонерів та людей з інвалідністю підпадають під умови цієї програми.
Валентина ПИСАРЕНКО.
Пенсіонери можуть розраховувати на допомогу, якщо:
- отримують пенсію, меншу за 3250 грн;
- не отримували жодної іншої допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій) із березня 2023 року;
- проживають на території активних або ймовірних бойових дій у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській обл.
Люди з інвалідністю можуть отримати цю допомогу, якщо:
- не мають права на пенсію або є особою з інвалідністю;
- мають інвалідність із дитинства або є дітьми з інвалідністю;
- отримують державну соціальну допомогу, меншу за 3250 грн;
- не отримують жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій);
- проживають на території активних або ймовірних бойових дій у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській обл.
Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 грн, нагадують у ПФУ.
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