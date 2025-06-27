Виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Сім’я по неділях» на Новому каналі розповіла про слабкості в моменти втоми

У такий напружений період зі щоденними невтішними новинами потрібно підтримувати себе всіма можливими способами. Тому пропонуємо вам варіант, як провести майбутню суботу чи неділю з користю для ментального та фізичного здоров’я. Авторка ідеї – заслужена артистка України Віталіна Біблів.

– Ідеальний вихідний день – це коли я сама. Іноді мені просто необхідно побути наодинці. Тішуся, що всі близькі та рідні розуміють цю потребу й підтримують мене, – розповідає Віталіна в YouTube-проекті «Екзамен. Нова реальність». – Коли в мене стається такий «пік», то я кажу: «Друзі, я в ліс». Моя квартира знаходиться в Чайках, це село під Києвом, поряд є гарна природа. Туди я їжджу сама, проводжу спокійно час. Мені достатньо одного такого дня.

Аби закріпити результат, ідеальний вихідний Віталіни має закінчитись так:

– На ніч подивлюсь серіал, можу випити келих вина. Не люблю солодке. Але червоне сухе – моя жіноча слабкість, – ділиться Біблів. – Класно, коли можна поспати без будильника. Я просто вимикаю телефон і прокидаюся тоді, коли прокидаюся. Ще у вихідний можу поприбирати в квартирі, почитати книжку, іноді ходжу до косметолога.

Є у Віталіни і план на вихідні мрії, але поки що вона собі таке дозволити не може. Хіба помріяти.

– Дуже хотілося б чогось мирського – наприклад, поїхати на море та просто полежати 3-4 дні. Не знаю, це вже мрія чи ще бажання. Але поки що для мене це точно нездійсненно, бо дуже багато роботи, яку треба робити, і я хочу її робити. Тому будемо відпочивати, коли настане час для цього, – каже акторка.