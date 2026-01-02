У грудні 2025 року МВС України запустило офіційний застосунок «112», який дозволяє викликати екстрені служби навіть за відсутності мобільного сигналу, повідомляють у відомстві.

Ключові особливості нового сервісу

Зв’язок через Wi-Fi: застосунок дозволяє здійснювати виклики в укриттях, підвалах або зонах зі слабким покриттям, де доступний лише інтернет (Wi-Fi), а стільниковий зв’язок відсутній.

Єдина точка доступу: оператор системи «112» самостійно оцінює ситуацію та одночасно направляє на місце події необхідні служби: поліцію, рятувальників (ДСНС), медиків або газову службу.

Авторизація: для коректної роботи сервісу користувачам необхідно обов’язково авторизуватися в застосунку після завантаження.

Інклюзивність: сервіс адаптований для людей з порушеннями слуху або мовлення — у службі працюють оператори, котрі володіють мовою жестів і можуть спілкуватися через відеозв’язок.

Захист даних: застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки, а персональні дані використовуються виключно для обробки екстрених звернень.

Завантажити застосунок можна за посиланнями на офіційних ресурсах: iOS або Android.

Станом на кінець 2025 року лінія 112 вже покривала центральні, західні та частину східних регіонів України, зокрема Сумську та Полтавську області.