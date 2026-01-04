Лазанья — це набагато більше, ніж просто шари пасти та соусу. Це одна з найвідоміших страв італійської кухні, що має багату історію та безліч варіацій. Українці дуже люблять готувати лазанью вдома. Рецепти, що пояснюють, як зробити справжню італійську лазанью з соусами бешамель і болоньєзе, є одними з найпопулярніших на українських кулінарних платформах та YouTube-каналах відомих кухарів. Пропонуємо до вашої уваги класичний рецепт апетитної лазаньї.

850 г фаршу (свинина/курка)

90 г цибулі

80 г моркви

зубчик часнику

1 ч.л. олії

1 ст.л. томатної пасти

1,5 л курячого бульйону або води

80 г вершкового масла

2 ст.л. борошна

700 мл молока (2,5%)

160 г твердого сиру

10 листів лазаньї (190 г) без попереднього варіння

сіль, чорний перець, спеції

Соус болоньєзе

Нарізати дрібно цибулю. Моркву натерти на великій тертушці. Обсмажити на краплині олії. Коли цибуля та морква стануть м’якими, додати фарш і добре підсмажити. До фаршу додати томатну пасту, дрібно нарізаний зубчик часнику, чорний перець, сіль і спеції за смаком. Усе добре перемішати і влити бульйон або воду. Залишити тушкуватися на повільному вогні.

Соус бешамель

Вершкове масло розтопити в каструльці, додати борошно і швиденько розмішати, щоб маса була без грудок. Тепер додати молоко, чорний перець і посолити. Все ретельно перемішати, щоб не утворювалися грудочки і вийшла густа маса.

Натираємо сир і збираємо лазанью. Беремо квадратну або прямокутну форму, скляну чи металеву. Наливаємо трішки соусу бешамель. На нього викладаємо листи лазаньї, краще беріть листи без попереднього варіння. Зверху — соус болоньєзе. Посипаємо сиром і далі повторюємо шари: соус бешамель, листи, соус болоньєзе. Виходить приблизно 3 шари, але це залежить від вашої форми.

Зверху має бути шар листів лазаньї, який заливаємо соусом бешамель і щедро посипаємо сиром. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40–45 хв. Дістаємо з духовки і смакуємо!

Леся БУШМА.