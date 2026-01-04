Лазанья — це набагато більше, ніж просто шари пасти та соусу. Це одна з найвідоміших страв італійської кухні, що має багату історію та безліч варіацій. Українці дуже люблять готувати лазанью вдома. Рецепти, що пояснюють, як зробити справжню італійську лазанью з соусами бешамель і болоньєзе, є одними з найпопулярніших на українських кулінарних платформах та YouTube-каналах відомих кухарів. Пропонуємо до вашої уваги класичний рецепт апетитної лазаньї.
- 850 г фаршу (свинина/курка)
- 90 г цибулі
- 80 г моркви
- зубчик часнику
- 1 ч.л. олії
- 1 ст.л. томатної пасти
- 1,5 л курячого бульйону або води
- 80 г вершкового масла
- 2 ст.л. борошна
- 700 мл молока (2,5%)
- 160 г твердого сиру
- 10 листів лазаньї (190 г) без попереднього варіння
- сіль, чорний перець, спеції
Соус болоньєзе
Нарізати дрібно цибулю. Моркву натерти на великій тертушці. Обсмажити на краплині олії. Коли цибуля та морква стануть м’якими, додати фарш і добре підсмажити. До фаршу додати томатну пасту, дрібно нарізаний зубчик часнику, чорний перець, сіль і спеції за смаком. Усе добре перемішати і влити бульйон або воду. Залишити тушкуватися на повільному вогні.
Соус бешамель
Вершкове масло розтопити в каструльці, додати борошно і швиденько розмішати, щоб маса була без грудок. Тепер додати молоко, чорний перець і посолити. Все ретельно перемішати, щоб не утворювалися грудочки і вийшла густа маса.
Натираємо сир і збираємо лазанью. Беремо квадратну або прямокутну форму, скляну чи металеву. Наливаємо трішки соусу бешамель. На нього викладаємо листи лазаньї, краще беріть листи без попереднього варіння. Зверху — соус болоньєзе. Посипаємо сиром і далі повторюємо шари: соус бешамель, листи, соус болоньєзе. Виходить приблизно 3 шари, але це залежить від вашої форми.
Зверху має бути шар листів лазаньї, який заливаємо соусом бешамель і щедро посипаємо сиром. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40–45 хв. Дістаємо з духовки і смакуємо!
Леся БУШМА.
