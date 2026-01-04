Печінковий торт — популярна та поживна закусочна страва або холодний торт, що став хітом на українських святкових столах.
Для млинців:
- 400 г курячої печінки
- 2 яйця
- 200–250 мл молока
- 2 ст.л. борошна
- сіль, перець
- 2–3 ст.л. олії
Для начинки:
- 3 морквини
- 1 велика цибулина
- 4 трикутнички плавленого сиру
- 1 варений білок
- 1 зубчик часнику
- 2 ч.л. сушених мелених білих грибів
- 3 ст.л. майонезу
- сіль, перець
Для прикрашання:
- 2 варені жовтки
- 1 варений білок
- гранат
- петрушка
Готуємо млинці: у блендер кладемо печінку, молоко, яйця, борошно, олію, сіль, перець і все подрібнюємо до однорідної рідкої маси. На сковороді для млинців смажимо з обох боків.
Готуємо начинку: дрібно нарізаємо цибулю, на тертушці тремо моркву, обсмажуємо все до м’якості, солимо, перчимо, додаємо мелені грибочки та доводимо до готовності. Даємо охолонути. Варені яйця розділяємо на білки та жовтки. Білок з одного яйця натираємо на тертушці й додаємо до цибулі з морквою. Туди ж — плавлений сирок, майонез, вичавлений часник. Усе перемішуємо.
Складаємо торт, рівномірно розподіляючи начинку між млинцями. Зверху прикрашаємо натертими на тертушці білком і жовтком, гранатом та листочками петрушки. Тортик готовий!
Леся БУШМА.
Залишити відповідь