Печінковий торт — популярна та поживна закусочна страва або холодний торт, що став хітом на українських святкових столах.

Для млинців:

400 г курячої печінки

2 яйця

200–250 мл молока

2 ст.л. борошна

сіль, перець

2–3 ст.л. олії

Для начинки:

3 морквини

1 велика цибулина

4 трикутнички плавленого сиру

1 варений білок

1 зубчик часнику

2 ч.л. сушених мелених білих грибів

3 ст.л. майонезу

сіль, перець

Для прикрашання:

2 варені жовтки

1 варений білок

гранат

петрушка

Готуємо млинці: у блендер кладемо печінку, молоко, яйця, борошно, олію, сіль, перець і все подрібнюємо до однорідної рідкої маси. На сковороді для млинців смажимо з обох боків.

Готуємо начинку: дрібно нарізаємо цибулю, на тертушці тремо моркву, обсмажуємо все до м’якості, солимо, перчимо, додаємо мелені грибочки та доводимо до готовності. Даємо охолонути. Варені яйця розділяємо на білки та жовтки. Білок з одного яйця натираємо на тертушці й додаємо до цибулі з морквою. Туди ж — плавлений сирок, майонез, вичавлений часник. Усе перемішуємо.

Складаємо торт, рівномірно розподіляючи начинку між млинцями. Зверху прикрашаємо натертими на тертушці білком і жовтком, гранатом та листочками петрушки. Тортик готовий!

Леся БУШМА.