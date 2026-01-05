Якщо раптом, на тлі повного здоров’я, у вас виник гострий «кинджальний» біль у попереку або в боці — це характерний прояв ниркової коліки. «Порадниця» з’ясувала, з яких причин вона виникає й чому часто вимагає виклику «швидкої».

Частіше страждають чоловіки

— Ниркова коліка — це гострий стан, зумовлений порушенням відтоку сечі з верхніх відділів сечової системи та підвищенням тиску всередині ниркових мисок, — пояснює лікар-уролог вищої категорії, кандидат медичних наук Іван КРИЖАНОВСЬКИЙ. — Головний симптом цього синдрому — інтенсивний нападоподібний біль у ділянці попереку. Ниркова коліка може супроводжувати цілу низку захворювань сечовивідних шляхів, але найчастіше є проявом сечокам’яної хвороби.

У більшості випадків ниркова коліка застає людину зненацька, виникаючи раптово й без видимих причин. Цей стан часто вимагає невідкладної медичної допомоги, оскільки пацієнту складно терпіти гострий біль, особливо якщо він довготривалий.

Ниркова коліка — поширений стан, за частотою випадків майже порівнянний з апендицитом, від неї страждає мінімум 10 відсотків населення. При цьому чоловіки хворіють у півтора-два рази частіше за жінок.

Причини

За словами лікаря, ниркова коліка виникає при порушенні фізіологічної прохідності сечовивідних шляхів. Приблизно в 80 відсотках випадків проблеми з відтоком сечі виникають через камені в органах сечостатевої системи, іншими причинами можуть бути:

— кісти або пухлини в нирках і сусідніх органах (вони чинять механічний тиск ззовні);

— наслідки травм і операцій;

— алергічні й аутоімунні процеси;

— порушений кровообіг у нирці;

— інфекція та запалення сечовивідних шляхів (внаслідок циститу, уретриту, простатиту, пієлонефриту);

— перекручування, перегин і спазмування сечоводу;

— нефроптоз — опущення нирки.

Також факторами ризику для виникнення ниркової коліки вважають спадкову схильність, вроджені аномалії сечовивідних шляхів, метаболічні порушення, наявність подагри, гіпертонії, хронічне зневоднення організму й надлишок білкової їжі.

Прояви

Основним проявом ниркової коліки є біль (частіше односторонній) в ділянці попереку, спини, бічної частини живота: гострий, інтенсивний, переймоподібний, часто віддає в ділянку паху і стегон. Больовий синдром може виникнути як «на рівному місці», так і після тривалої ходьби, фізичних навантажень, вживання великої кількості рідини або прийому сечогінних препаратів.

Поширені супутні ознаки — часті позиви до сечовипускання, зміна кольору сечі, різі в уретрі, метеоризм, затримка випорожнення, нудота й блювота, сухість у роті. Також для нападу ниркової коліки характерна поява холодного поту, стрибки пульсу й артеріального тиску, збліднення шкіри, невелике підвищення температури тіла.

Як діагностувати та лікувати

Діагностикою та лікуванням ниркової коліки займається лікар-уролог. Він проводить опитування та огляд пацієнта, пальпацію черевної порожнини і направляє на необхідні дослідження.

— Зазвичай це аналізи крові та сечі, а також УЗД органів малого таза, нирок і сечових шляхів, оглядова рентгенографія, іноді — КТ і МРТ, урографія, — каже Іван Крижановський. — Важливо диференціювати ниркову коліку від захворювань зі схожими симптомами: апендициту, панкреатиту, міжреберної невралгії тощо.

Вибір тактики лікування залежить від тяжкості симптомів і наявності супутніх патологій. У першу чергу усувають больовий синдром, для цього застосовують спазмолітичні та знеболювальні препарати, теплові процедури (якщо немає протипоказань). Іноді проводять новокаїнову блокаду. Пацієнтам із підозрою на інфекцію показані антибіотики.

Друге завдання — усунення головної причини, що призвела до коліки. При сечокам’яній хворобі призначають терапію, що допомагає вивести конкременти з організму природним чином. В ускладнених випадках потрібне хірургічне втручання: для відновлення відтоку сечі й видалення особливо великих каменів.

Профілактика і дієта

Для попередження проблем із нирками важливо пити достатньо води (2–2,5 л на день), обмежити вживання солоних продуктів, тримати під контролем хронічні захворювання (цукровий діабет, артеріальну гіпертонію, сечокам’яну хворобу, простатит, подагру), своєчасно спорожняти сечовий міхур.

Особливе значення при ризику рецидиву ниркової коліки має харчування. З раціону потрібно виключити жирну їжу, соління, маринади, ковбаси, копченості, фастфуд, каву, наваристі бульйони — все, що змушує нирки інтенсивно працювати. Натомість рекомендовані цільнозернові продукти, нежирне м’ясо та риба, овочі, фрукти, цитрусові.

Обережно, ускладнення!

Ігнорування симптомів ниркової коліки може призвести до розвитку таких ускладнень, як пієлонефрит (запалення ниркової тканини); нефросклероз (переродження ниркової тканини в рубцеву, що веде до атрофії органа); піонефроз (гнійний процес у паренхімі, пригнічення функції нирки); гідронефроз (розширення чашково-мискової системи за рахунок порушення відтоку сечі); уросепсис (поширення токсинів і бактерій з нирок у кровотік).

Ірина КАДЧЕНКО.