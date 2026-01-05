Від початку 2026 року батьки дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день, отримуватимуть щомісячну допомогу, інформують у Мінсоцполітики. Розмір виплати становитиме 8 тис. грн, а для дітей з інвалідністю — 12 тис. грн.

Ці кошти можуть бути спрямовані на послуги догляду за дитиною віком від року до трьох: послуги няні, персонального асистента дитини з особливими освітніми потребами, приватний дитсадок, на гуртки та розвивальні заняття тощо.

Основний принцип програми «єЯсла» — «гроші ходять за дитиною», що передбачає цільове використання державної допомоги. Батьки, які виходять на роботу на повний робочий день, отримають кошти на спеціальну картку, витрати з якої будуть можливі лише на послуги з відповідними КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності), визначеними Кабміном.

Подача документів відбуватиметься через застосунок «Дія», але на етапі запуску можливий прийом заяв у сервісних центрах.