Із 2026 року запрацює програма «Скринінг здоров’я 40+», порядок реалізації якої затвердив Уряд. Це дозволить українцям та українкам від 40 років і старше пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я й запобігати ускладненням, які найчастіше призводять до інвалідності чи передчасних смертей.

Серцево-судинні захворювання та цукровий діабет — це хвороби, що чи не найбільше впливають на погіршення якості життя українців, наголошують у МОЗ. А велика війна «б’є» по нашому ментальному здоров’ю так сильно, як ніколи раніше. Надто зростають ризики виникнення цих захворювань у людей саме після сорока років.

Що він включатиме

Анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я).

Фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок.

Після проходження скринінгу людина отримає персоналізовані рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я. Лікар також у разі потреби може відразу призначити певні ліки.

Зокрема, йдеться про підтримку людей із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом завдяки програмі «Доступні ліки».

Як узяти участь

Стати учасником програми може кожен охочий віком від 40 років включно. Запрошення пройти скринінг людям надходитиме в застосунку «Дія» через 30 днів після їхнього дня народження.

Після того, як людина прийме це запрошення, необхідно буде замовити «Дія.Картку» в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За 7 днів на неї надійдуть кошти — 2000 грн. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу здоров’я 40+.

Якщо не користуєтеся застосунком

Для таких людей алгоритм участі в програмі дещо інший.

Їм достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у визначених банках і звернутися до найближчого ЦНАП. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2000 грн для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів «Дії»: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

У якому медзакладі його можна пройти

Скринінг можна буде пройти в будь-якому медичному закладі — державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі. Заклад обираєте самі: незалежно від місця проживання.

Головне — аби він відповідав вимогам, які дозволяють справді якісно пройти це важливе обстеження. Усі вимоги до медзакладів, перелік потрібних документів, строки подачі заявки та порядок її розгляду НСЗУ оприлюднює на своєму офіційному сайті. Саме там буде зазначено й те, як заклади мають вносити дані про результати скринінгу до електронної системи охорони здоров’я.

Далі — буде сформовано офіційний перелік медзакладів, які можуть проводити скринінг.

Чому це важливо

Саме після 40 років у людей починає стрімко зростати ризик виникнення серцево-судинних захворювань та цукрового діабету.

Скринінг — це простий і безпечний спосіб завчасно виявити фактори ризику неінфекційних хвороб, що можуть розвиватися непомітно й проявлятися вже у вигляді ускладнень. Саме тому людям віком від 40 років рекомендовано проходити таке обстеження навіть тоді, коли почуваються добре.

Можливо, саме для вас запрошення пройти Національний скринінг здоров’я 40+ стане тим стимулом, який допоможе попіклуватися про себе та зробити важливий крок до здоров’я.