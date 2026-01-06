У частини населення, що володіє нерухомістю, право власності на нерухоме майно було зареєстроване до 1 січня 2013 року в Бюро технічної інвентаризації (БТІ) лише на паперових носіях, тобто така інформація відсутня в Державному реєстрі прав та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, що є його невід’ємною архівною складовою частиною.

Права на нерухомість таких власників підтверджуються лише паперовими документами, наприклад, свідоцтвом про право власності на нерухоме майно, договором купівлі-продажу, свідоцтвом про право на спадщину або іншими документами, що підтверджують набуття права власності на нерухоме майно.

Такі документи та реєстрація в БТІ є чинними, держава їх визнає та не зобов’язує власника майна реєструвати своє право в Державному реєстрі прав, наголошують у Мін’юсті. Проте в умовах воєнного стану реєстрація прав у Державному реєстрі прав актуальна, оскільки є великий ризик втрати паперових документів, що підтверджують право власності, знищення та залишення на окупованих територіях архівів БТІ.

Також реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна в Державному реєстрі прав є необхідною передумовою для отримання в подальшому компенсацій за програмою «єВідновлення».

Для власників, у кого права власності виникли та оформлені до 2013 року, ця послуга є безоплатною.

Як це зробити

* Аби зареєструвати свої права на нерухоме майно в Держреєстрі, потрібно подати заяву в паперовій формі через ЦНАП до державного реєстратора або нотаріуса за місцезнаходженням нерухомості (в межах області).

У Мін’юсті звертають увагу, що в разі якщо нерухоме майно розміщено в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях або місті Севастополі, звернутися можна до будь-якого державного реєстратора, нотаріуса в межах України.

* Подати заяву можна і в електронній формі через державний портал «Дія» (крім Луганської та Донецької областей, а також Автономної Республіки Крим).

Якщо право власності на нерухоме майно набуте до 2013 року, державний реєстратор зобов’язаний запитати від БТІ інформацію, необхідну для проведення реєстрації (якщо відповідні документи не були подані заявником).

У випадку якщо архів БТІ знищений або залишився на ТОТ, заявник може звернутися до суду для підтвердження свого права власності.