Як відомо, Урядом затверджено порядок виплати пенсій та здійснення страхових виплат особам, які тимчасово проживають за межами України (постанова Кабміну від 11.02.2025 №299), нагадують у ПФУ.

Порядок визначає механізм виплати пенсій і страхових виплат, зокрема, особам, які перебувають за межами України не менше ніж 183 дні (включаючи дні від’їзду та приїзду) протягом календарного року або отримали тимчасовий захист чи статус біженця за межами України у зв’язку з агресією російської федерації та не оформляли документів для постійного проживання за кордоном згідно зі ст.4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Одержувачам, які тимчасово проживають за межами України, виплата пенсії/страхових виплат здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

До фізичної ідентифікації прирівнюється:

— авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Дія»);

— ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальним органом ПФУ із дотриманням вимог законодавства;

— надісланий рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю територіальному органу ПФУ за місцем її перебування на обліку документ, який посвідчує факт, що фізична особа є живою, разом із письмовою заявою особи про продовження виплати пенсії/страхових виплат, складеною в довільній формі.

Заява про продовження виплати пенсії/страхових виплат разом зі сканованою копією документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, яка відповідає оригіналу документа і придатна для сприйняття її змісту (повинна містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), може бути подана через вебпортал ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Важливо! Отримувачі виплат, які виїхали з ТОТ, мають повідомити Пенсійний фонд про неотримання пенсій, соціальних виплат від рф.

Покрокові інструкції проходження ідентифікації можна переглянути за посиланням: https://t1p.de/p9hc6