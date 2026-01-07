Суха шкіра є в багатьох людей, особливо на обличчі, кистях і ногах. Найчастіше сухість загострюється в опалювальний сезон, бо у цей період найбільша концентрація зовнішніх подразників: сухе повітря від опалювання, вітер, мороз, перегрівання від переодягання, подразнення від шарів одягу, часте миття рук.

Сама по собі сухість шкіри не є чимось небезпечним, але може ускладнюватися дерматитом, сприяти загостренню хронічних хвороб шкіри та спричиняти свербіж. У більшості випадків сухість шкіри виникає через зовнішні подразники та генетичну схильність. Але зрідка вона може бути наслідком хвороб щитоподібної залози, анемії чи інших станів — це потребує консультації лікаря.

Що ж робити

Контролюйте мікроклімат удома, не перегрівайте приміщення, тримайте температуру до 20 градусів. Старайтесь утримувати вологість у межах 50–70 відсотків. Можна купити для цього зволожувач. Це корисно не тільки для шкіри, а й для дихальних шляхів у період частих ГРВІ. Не купайтеся довго в гарячій ванні. Швидкий теплий душ — якраз те, що треба. Не додавайте сіль чи піну для ванни. Для миття — безмильні засоби, олійки, емульсії. Вони дорожчі за просте мило, але дійсно добре бережуть шкіру. Захищайте шкіру від вітру та морозу, максимально закривайте її одягом: куртки, шапки, рукавички, за потреби — балаклава. У той же час не накутуйтесь, бо можна спітніти, що теж не добре. Нижній шар — термобілизна або м’яка бавовна. Коли сильний мороз і вітер, перед виходом на вулицю наносьте захисний шар вазеліну або колд-крему. Вони не вбережуть від обмороження, але створюватимуть додатковий бар’єр. Просто так щодня взимку я не бачу потреби мастити шкіру жирними засобами — достатньо звичайного зволожувального крему зранку. Не можна людям з акне та жирною шкірою. Після кожного миття — емолент. Це гіпоалергенні зволожувальні засоби для шкіри. На зиму можна жирніші — у вигляді крему чи бальзаму. Наносьте у межах 3 хв. після душу товстим шаром на всю шкіру. На кисті — в ідеалі після кожного миття.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматолог.