Законом про Державний бюджет установлено прожитковий мінімум на 2026 рік — він становить 3209 грн загалом на особу (+289 грн порівняно з попереднім), з різними сумами для окремих соціальних груп.

Зокрема:

— для дітей віком до 6 років — 2817 (+254 грн);

— для дітей віком від 6 до 18 років — 3512 (+316 грн);

— для працездатних осіб — 3328 (+300 грн);

— для осіб, які втратили працездатність, — 2595 (+234 грн).

Ці цифри, затверджені в бюджеті, використовують для розрахунку соціальних виплат та інших показників.

У 2026 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України від 01.06.2000 №1768-III «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» встановлюється у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення і становить:

— для працездатних осіб — 60 відсотків;

— для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків;

— для дітей — 145 відсотків відповідного прожиткового мінімуму (ст.9 Закону про Держбюджет-2026).

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини в державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до Закону України від 6.06.2024 №3788-IX «Про дошкільну освіту» у 2026 році не збільшується.

Показники, які залежить від прожиткового мінімуму:

— «звичайна» податкова соціальна пільга;

— «підвищена» податкова соціальна пільга;

— «максимальна» податкова соціальна пільга;

— розмір зарплати, що дає право на податкову соціальну пільгу;

— неоподаткований розмір нецільової благодійної допомоги;

— неоподатковуваний розмір допомоги на поховання за рахунок роботодавця.

У 2026 році базова податкова соціальна пільга становитиме 1664 грн, а граничний розмір доходу для її застосування — 4660 грн.

Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році з 1 січня становитиме 8647 грн у місячному розмірі та 52 грн у погодинному розмірі, згідно із Законом про Держбюджет-2026.

Розмір мінімальної зарплати в Україні не переглядали з 2024 року, коли у квітні її підвищили до 8 тис. грн.

Зросте оплата праці вчителів та медиків

Наступного року передбачено підвищення оплати праці вчителям державних шкіл на 50 відсотків. Відбуватиметься воно у два етапи: з 1 січня 2026 року — на 30 відсотків, із 1 вересня — ще на 20 відсотків.

Із 1 січня 2026 року зростуть зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги — до 35 тис. грн.