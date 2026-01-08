Оформити ДТП без виклику поліції та паперової тяганини скоро стане ще простіше. Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку «Дія», повідомляє Мінцифри.

Раніше для оформлення європротоколу водіям часто доводилося використовувати сторонні сервіси або паперові бланки, а потім окремо звертатися до страхової компанії. Нова послуга в «Дії» об’єднає ці кроки в один зручний процес.

* Фіксація ДТП. Водії заповнюють спільне повідомлення про ДТП просто в застосунку «Дія».

* Автоматизація даних. «Дія» сама підтягне необхідну інформацію з реєстрів (водійське посвідчення, техпаспорт, дані про страховку). Це мінімізує ризик помилок при заповненні.

* Підпис. Документ засвідчується «Дія.Підписом», що гарантує його юридичну силу.

Не потрібно чекати поліцію та їздити до страхової. Статус розгляду європротоколу можна буде відстежувати в реальному часі просто в застосунку. А автоматична перевірка даних у реєстрах унеможливить ситуацію, коли у виплаті відмовляють через помилку в прізвищі чи номері авто.

З’явиться європротокол у «Дії» в першому кварталі 2026 року.