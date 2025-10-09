Цієї зими в українських кінотеатрах вийде документальний фільм «Вірський. Танець свободи» про генія, який перетворив танець на символ свободи та національної сили. Представлено офіційний постер стрічки.

5 лютого 2026 року в українських кінотеатрах відбудеться прем’єра українсько-канадської документальної стрічки про видатного українського хореографа Павла Вірського.

Павло Вірський — хореограф, що перетворив сцену на поле битви за красу й свободу, а кожен рух — на маленький театр. Легендарний ансамбль ім. Вірського підкорив сцени від Парижа до Токіо, зривав овації у найпрестижніших залах світу та досі змушує публіку аплодувати стоячи. Віртуозні постановки, від запаморочливих гопаків до складних багатофігурних композицій, стали еталоном майстерності, який досі ніхто не перевершив. Архівні кадри, спогади друзів і учнів, неймовірні виступи та таємниці залаштунків розкривають, як його танець пережив війни, цензуру і час, щоб і сьогодні надихати й вражати.

Сьогодні, коли ансамбль ім. Вірського продовжує гастролювати Україною та світом навіть під час війни, фільм набуває особливої актуальності. Він не просто документує історію митця, а нагадує: українська культура — жива, сильна й незламна.