Часто ми шукаємо натхнення у закордонних фільмах, забуваючи, що саме українські митці заклали фундамент світового кінематографа. Подія, яка відбулася у Французькій синематеці — одній з найпрестижніших кіноустанов планети — стала справжнім тріумфом нашої культурної дипломатії.
Вперше в історії Франція представила масштабну ретроспективу робіт Олександра Довженка, і цей резонанс відчутний донині.
Після того як паризька публіка стоячи аплодувала відреставрованим кадрам нашої «Землі», ставлення до українського кіно у Європі остаточно змінилося. Тепер нас сприймають не як частину колишньої імперії, а як націю з унікальним поетичним баченням.
Коли французький глядач бачить кадри квітучих садів та щирих облич українських селян у фільмах Довженка, він краще розуміє, за що ми боремося сьогодні — за свою землю і свій корінь.
Завдяки масштабній підготовці до закордонних показів, багато шедеврів Довженка були відреставровані. Це означає, що тепер і ми з вами можемо побачити їх не у «потертому» вигляді, а у високій якості.
«Звенигора», «Арсенал», «Земля» — ці стрічки стали візитівкою України.
Світові кінокритики досі називають Довженка «Гомером кіно», ставлячи його в один ряд із найвеличнішими постатями людства.
