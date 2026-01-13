Часто ми шукаємо натхнення у закордонних фільмах, забуваючи, що саме українські митці заклали фундамент світового кінематографа. Подія, яка відбулася у Французькій синематеці — одній з найпрестижніших кіноустанов планети — стала справжнім тріумфом нашої культурної дипломатії.

Вперше в історії Франція представила масштабну ретроспективу робіт Олександра Довженка, і цей резонанс відчутний донині.

Після того як паризька публіка стоячи аплодувала відреставрованим кадрам нашої «Землі», ставлення до українського кіно у Європі остаточно змінилося. Тепер нас сприймають не як частину колишньої імперії, а як націю з унікальним поетичним баченням.

Коли французький глядач бачить кадри квітучих садів та щирих облич українських селян у фільмах Довженка, він краще розуміє, за що ми боремося сьогодні — за свою землю і свій корінь.

Завдяки масштабній підготовці до закордонних показів, багато шедеврів Довженка були відреставровані. Це означає, що тепер і ми з вами можемо побачити їх не у «потертому» вигляді, а у високій якості.