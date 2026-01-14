Кілька місяців тому я вже була зареєстрована в Центрі зайнятості як безробітна. Зараз знову залишилася без роботи. Чи можу звернутися до Центру зайнятості і які виплати з безробіття передбачені у 2026 році та від чого залежить їх розмір?

Алла ЛЕВЧУК. Івано-Франківська обл.

Перереєстрація

Відповідно до частини другої ст.45 Закону України «Про зайнятість населення» (зі змінами) (далі — Закон) та пункту 34 Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабміну від 30.03.2023 №446, особа має право перереєструватися в тому ж або іншому центрі зайнятості як безробітна у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до категорії осіб, які зазначені в частині першій ст.43 Закону.

Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви за умови подання/пред’явлення документів та відомостей, визначених у пунктах 18–20 цього Порядку, зазначають у Державній службі з питань зайнятості.

Виплати з безробіття

У 2026 році виплати з безробіття в Україні можуть змінитися: планують збільшити тривалість до 180 днів (або 360 для передпенсійного віку) та підняти максимальний розмір допомоги до 150 відсотків від мінімальної зарплати (що може становити близько 12970 грн, враховуючи, що в цьому році рівень мінімальної зарплати становитиме 8647 грн).

Однак остаточні цифри та зміни залежать від прийнятих законів і бюджету.

Також держава запускає проєкт, згідно з яким допомогу по безробіттю можна буде отримати відразу після втрати роботи, не чекаючи реєстрації в Центрі зайнятості.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу — як загального, так і протягом 12 місяців, які передують місяцю реєстрації особи як безробітної, підстави припинення трудових відносин і розміру заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), отриманої особою перед звільненням.